A Limia, memoria colectiva de los segadores de Castilla

La propia poeta Rosalía de Castro se condolió de ellos y les dedicó un poema: «Castellanos de Castilla, tratade ben ós gallegos; cando van, van como rosas;cando vén, vén como negros». Entre esos gallegos están los vecinos de A Limia que todos los años en verano iban a tierras castellanas a trabajar en la recolección del centeno, trigo y cebada. Cuadrillas de hombres y niños se desplazaban durante uno y dos meses allí porque «se ganaba más dinero», apunta el alcalde de Sandiás, Felipe Traveso, cuyo abuelo era mayoral y reunía una cuadrilla para ir a trabajar.

Hombres que partían a tierras castellanas. | FdV

En A Limia también se cosechaban cereales, pero en menor cantidad y «se ganaba menos», por lo que eran muchos los vecinos de la zona que se desplazaban a Castilla a recoger los granos. Iban los hombres y llevaban a los niños a los que les daban las cuerdas que utilizaban para atar lo que segaban. Las mujeres se quedaban.

Traveso señala que había vecinos que no iban y segaban los cereales propios y los de los que se marchaban; su padre era uno de ellos. Y como señalaba Rosalía en su poema, que era una reivindicación contra el maltrato en Castilla, y se dolía del trato que recibían sus paisanos, «iban blancos de todo el invierno y allí se ponían negros del sol trabajando todo el día», señala el alcalde.

Asegura que él ya no recuerda esas épocas, ya que como muy tarde esas partidas a Castilla, que realizaban muchos vecinos de Sandiás y de A Limia, incluso «andando», se mantuvieron hasta los años 60 del siglo pasado. Comenta que estos trabajadores no podían ni lavarse para no perder tiempo e incluso llevaban ropa vieja que después tiraban.