Librerías en la calle y miles de historias al aire libre celebraron el Día del Libro

La literatura salió el encuentro de los ourensanos este 23 de abril con el centro de la ciudad convertido en una librería a cielo abierto. Nueve establecimientos locales participaron en una jornada marcada por el sol, los descuentos y las ganas de aventurarse en un nuevo viaje literario.

Los claveles rojos se entregaban con cada venta. | Iñaki Osorio

A las 10.00 horas abrieron los puestos de las librerías situadas en la Calle del Paseo, en el tramo más próximo al Parque de San Lázaro, donde permanecieron hasta las 21.00 horas bajo toldos blancos, reuniendo a lectores de todas las edades que se aproximaron a ojear novedades y clásicos buscando su próxima lectura.

La ubicación

Los libreros regresaron a esta calle tras un 2024 situados en la zona de los Jardines de Padre Feijóo a petición del regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, que había prohibido el emplazamiento tradicional. Un cambio de ubicación que todas las librerías subrayan que «se hizo notar», tanto el año pasado como este.

«El año pasado era peor, estábamos medios escondidos y, además, al ser una cuesta no estábamos a la misma altura. Los puestos más cercanos al cruce con Progreso estaban peor dispuestos y además es una zona menos transitada», reflexionaba ayer Pilar Rodríguez de la Agrupación Provincial de Libreros de Ourense, al frente de la librería Padre Feijóo, puesto desde el que manifestaba que «en la Calle del Paseo son muchos los que, aunque no se enterasen de que hoy es el Día del Libro y que hay descuentos, ven los puestos y se acercan a mirar y a partir de ahí surgen ventas».

En la misma línea opina Natalia Ibáñez de la librería Eixo, que ayer se situaba en el primer puesto, el más cercano al parque de San Lázaro. «Realmente el año pasado tampoco nos fue mal, además la situación climatológica también acompañó, al igual que este año, pero sí es cierto que por aquí pasa mucha más gente que se acerca y allí teníamos menos visibilidad», valora.

La alegría por el regreso al Paseo no solo se daba entre los libreros, sino también entre los compradores: «son pocos, pero por lo menos están aquí situados, porque el año pasado yo no me había enterado del cambio y no los encontré, pensé incluso que se había suspendido esta feria y me daba mucha pena hasta que una amiga me explicó donde estaban colocados», dice Isabel González, una vecina de Ourense que regresó a la ciudad de As Burgas hace un par de años tras vivir una larga temporada en Cataluña, donde el 23 de abril se celebra con gran tradición al ser el Sant Jordi el patrón de la comunidad.

Las lecturas seleccionadas

«Acostumbraba a aquello la verdad es que lo que hay aquí se queda muy pobre, me da un poco de pena que sean tan pocas las librerías y que tienen pocos ejemplares, pero al menos es algo y en una localización merecida. Ojalá el año que viene se animasen más, porque yo recuerdo cuando era mucho más joven la calle llena», afirma esta mujer que se acercó a los puestos a tiro fijo, en su caso «buscando novela histórica, que es mi género favorito, y en concreto la última novela de María Dueñas ‘Por si un día volvemos’».

En la festividad catalana era costumbre que los hombres regalasen rosas o claveles rojos y las mujeres libros, por ello, con cada compra de un libro, en Ourense fueron las librerías las encargadas de entregar estas flores con las que ayer era muy fácil reconocer a quiénes se habían acercado a las librerías a disfrutar del descuento del 10%. Es era el caso de Diego Gómez, él picó en la librería Eixo y lo hizo con uno de los primeros libros de Brandon Sanderson, escritor de fantasía, el género que buscaba este joven que «no iba con ninguna intención de un título concreto, simplemente a ver qué hay».

Críticas a la gestión cultural

También comparte esa experiencia María Redondo, otra vecina de la ciudad muy crítica con la gestión cultural del concello, «por lo menos se pusieron estas casetas aquí, porque en este pueblo tenemos la desgracia de un ser que dirige el concello contra la cultura. Ante ello estas personas salen a traer la lectura a las calles y creo que el sentir de todo Ourense es que necesitamos mucho más de esto todavía, que la gente no solo compre libros, sino que lea», dice.

Redondo celebra además el regreso al Paseo, porque con retranca apunta que «tras haber pasado por Padre Feijóo suerte tuvieron que no los mandasen a las afueras de Ourense, que si esa idea no estuvo en la cabeza del alcalde es muy propia de haber estado».