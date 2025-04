Jácome prevé aprobar los presupuestos de 2025 tras cinco años con ellos prorrogados

El alcalde de Ourense confirmó ayer que va a llevar a pleno municipal en el mes de mayo los presupuestos generales del Concello para 2025, los primeros que prevé aprobar en los últimos cinco años, en los que ha trabajado con ellos prorrogados. Las nuevas cuentas ascienden , según el regidor, a 116 millones de euros, frente a los 103 millones de los presupuestos de 2020, lo que supone un incremento del 13%. Un presupuesto que, aún sin conocerlo dos grupos de la oposición, ya da por aprobados en sus propias redes.

Este anuncio es el resultado de las negociaciones y pacto alcanzado entre PP y DO hace unas semanas y con contraprestaciones mutuas. De hecho, el anuncio del alcalde, diciendo que ya tiene sus presupuestos elaborados, se producía unas horas después de que el presidente de la Diputación, Luis Menor, emitiera un comunicado anunciado que lleva al pleno de este viernes, una modificación de crédito por algo más de 41 millones de euros, para la que tendría asegurado, si fallaran los votos del PSOE y BNG, el apoyo de los diputados de DO.

El acuerdo, del que ya empezaron a trascender datos por parte de algunos militantes contrarios al apoyo del PP al gobierno de Jácome, garantiza a los populares las manos alzadas de grupo de Jácome a esta modificación de crédito. A cambio, el alcalde podrá aprobar sus presupuestos en mayo. Esa es la hoja de ruta, salvo alguna sorpresa no prevista.

30% más para sociales

Si bien hay ya voces críticas dentro del PP, que dispone de ese borrador del Concello, aún pendiente de cerrar algunos flecos y ya señalan que algunas partidas no cubren las necesidades previstas, el alcalde anunciaba ayer que «aunque desde 2020 (cuando se aprobó el último presupuesto en el bipartito PP-DO), el IPC subió un 19%, contenemos el gasto y hacemos un incremento presupuestario del 13%, subiendo de 103 a 116 millones de euros, pero aumentamos el gasto social en torno a un 30%».

Por otro lado, el alcalde adelantó que el primer paso se dará mañana jueves, 24 de abril, ya que el gobierno municipal prevé aprobar los presupuestos del Consejo Municipal de Deportes (CMD) para 2025, en el marco de la reunión del consejo rector de ese mismo consejo. Afirma que los presupuestos del organismo autónomo aumentarán un 27%, con la finalidad principal de mantener el nivel de prestación de servicios actuales de la entidad.

Voces críticas

La aprobación de los presupuestos del Consello Municipal de Deportes es un requisito previo para llevar a debate ante el pleno, en el mes de mayo, los presupuestos del Ayuntamiento, explica el alcalde de Ourense.

Todos estos acuerdos han vuelto a abrir la brecha, tanto en el grupo municipal como entre la militancia, algunos históricos, con voces críticas que piden o romper con Jácome o cogobernar con él para no darle todos los méritos que le lleven a una mayoría absoluta en 2027.

Son estos los que opinan que es un «alto precio» el que está pagando el PP para evitar una posible moción de censura en la Diputación —la amenaza eterna que tan buenos réditos ha dado siempre a Jácome con el PP— y puede acarrear un doble riesgo, que es perder el Concello de nuevo y darle alas al líder de DO para que saque más diputados en los próximos comicios y complique aún más la actual minoría en la Diputación.

En todo caso, la «teima» del PP de que «salvar la Diputación es salvar la provincia» y no pueden perder la presidencia, y hay que mantenerla a cualquier precio, está provocando desde hace más de un año, un difícil doble papel, con críticas del PP a las políticas del gobierno local de Ourense, en sus ruedas de prensa, y pactos intramuros impuestos desde el PPdeG, para no perder las llaves del poder en la provincia es decir el Pazo provincial. Una labor doblemente difícil, cuando entre los alcaldes del baltarismo no faltan voces disconformes con la política de reparto igualitario y subvenciones equitativas a los concellos, al margen de su color político, que implantó Menor. Algo a lo que los viejos varones del baltarismo no estaban acostumbrados.

Por su parte, ayer, desde el grupo municipal socialista, ante la nota de prensa enviada desde el Concello diciendo que los presupuestos de Concello para 2025 van a aprobación ya en mayo para su aprobación se muestran «escépticos al no disponer de ningún tipo de documentación al respeto para su estudio».

«¿Cuál es el contenido ? ¿ Tiene informes técnicos favorables? ¿Cuál es la inversión que prevé? ¿En qué va a ayudar a los vecinos? Nosotros no lo sabemos. Solo tenemos un mensaje en redes del alcalde en el que da por aprobados los presupuestos», afirma la socialista María Fernández Ojea. Critican, una vez más, «la improvisación» y la falta de transparencia con la oposición.

Aprobación del PXOM , otra medalla electoral para el alcalde que también estaría pactada

El Pacto de la Alameda, como se le llamó al insólito acuerdo que firmaron el 17 de junio de 2023 Jácome y el alcalde de Xunqueira de Ambía, este último en nombre del PPdeG, en un parque público, momentos antes de la investidura en el Concello que el líder de DO recuperaba una Alcaldía que ya daba por perdida, a cambio de un acuerdo por el que el líder de DO garantizaba el apoyo al PP para mantener la Diputación y los populares le garantizaban la Alcaldía a Jácome, no está en la UCI sino más vivo que nunca. De hecho, Jácome tiene su hoja de ruta —no se sabe si es la real o la cuenta en alto para despistar a sus socios del PP, pero no amigos — y ya contaría con el apoyo de los populares para la aprobación definitiva del Plan de Urbanismo anulado desde 2011. Otra medalla más para su carrera a las elecciones, junto con su paquete de obras, y algún golpe de efecto que dan por hecho, con dolor, varias voces del PP, como si compartieran almohada con Jácome: otro jugoso bono comercio en la campaña de 2027.