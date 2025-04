Polémica por la prohibición de aparcar camiones en las calles del polígono de San Cibrao

La reciente implantación de señalización que prohíbe el estacionamiento de vehículos pesados en las calles del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas ha generado un desencuentro entre la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) y el Concello.

La entidad transportista ha enviado una carta formal dirigida a la Alcaldía en la que reclama información sobre los motivos técnicos y legales de esta decisión. En su escrito, Apetamcor asegura que la prohibición está afectando de forma directa a la «operativa diaria» de sus asociados y a la competitividad de las empresas del polígono, solicitando además que se les traslade si existen alternativas públicas de estacionamiento habilitadas para estos vehículos.

«Como es sabido, el transporte de mercancías es un servicio esencial y estructural para el normal funcionamiento del tejido empresarial. Medidas de este tipo, adoptadas de forma generalizada y sin que medie una solución razonable y pública para el estacionamiento, afectan directamente a la competitividad de las empresas y al desarrollo económico de la zona», reprochan en el escrito en el que añaden que «en ningún otro polígono industrial de Galicia se ha aplicado una prohibición de estas características, lo que nos lleva a solicitar una revisión y diálogo urgente sobre este asunto».

«Sorpresa» en San Cibrao

Desde el Concello, la alcaldesa, Marta Nóvoa, ha respondido «con sorpresa» a la reclamación, recordando que fue la propia Apetamcor, junto con empresarios del polígono, quien solicitó la creación del aparcamiento específico para camiones. "Me sorprende esta postura», señaló la regidora.

Nóvoa subrayó que la medida responde a cuestiones de seguridad tanto viaria como empresarial: «Todo empezó porque en el polígono hay problemas tanto de seguridad del tráfico como de seguridad para las empresas por temas de robos, ya que quedaban muchas veces los camiones tapando las cámaras y en alguna ocasión que hubo algún robo no se pudo identificar coches y demás porque los camiones interferían las cámaras», expone la alcaldesa.

En la misma línea explica la afectación viaria, «la Diputación está elaborando un informe técnico porque no se pueden tener los camiones en los arcenes por seguridad viaria, porque por tamaño de calles impiden la visibilidad y es arriesgado tanto para el peatón de la acera como para el conductor de la carretera», sostiene.

Diálogo y reuniones

Así, recuerda que el aparcamiento «era una demanda de los camioneros que no tenían buenas condiciones de salubridad ni de higiene ni de nada. No se prohíbe que aparquen en zonas de restauración ni nada de eso, pueden parar a comer en los restaurantes. Además si hay alguna señal que no se ve bien yo soy siempre una persona súper dialogante», subraya, apuntando a mayores que la prohibición no se da en todas las calles, sino en aquellas que el ancho no permite que sean seguras.

Según explicó, la intención del Concello no es sancionar de forma inmediata, sino facilitar una transición ordenada hacia el uso del nuevo estacionamiento, que cuenta con más plazas y mejores condiciones de higiene y descanso para los camioneros. «El parking tiene espacio, además es un sitio en el que no todos coinciden en el mismo momento, algunos dejan el camión en semana y otros en fin de semana», defiende.

«Lo único que quiero es que nuestro polígono siga siendo un referente, que no estemos en un polígono del siglo pasado sin ninguna normativa y todo en malas condiciones, y que todo el mundo esté lo más contento posible», dice la alcaldesa, que expresa que no se trata de una decisión arbitraria, sino fruto de un estudio y de la «demanda expresa» de los propios empresarios.

Por todo ello, Nóvoa anunció su intención de convocar una reunión con todas las partes implicadas —la Asociación de Empresarios, Apetamcor y el Concello— con el objetivo de aclarar posturas y alcanzar un consenso. «Lo que me extraña ahora es esta postura, qué menos que decirme algo. Creo que falta diálogo por su parte», mantiene la regidora que también se ha mostrado abierta a revisar la señalización y a dialogar sobre aspectos como el coste del aparcamiento, en caso de que existan quejas al respecto, aunque ya adelanta que «no lo gestionamos nosotros, sino la asociación, que es sin ánimo de lucro y lo único que quiere es que haya un servicio y no ganar dinero».