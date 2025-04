Condenan a más de doce años de cárcel a la mujer que mató a su compañera de piso en O Barco de Valdeorras

Una semana después de que el jurado popular encontrase culpable de homicidio con agravante de superioridad a la acusada de matar a su compañera de piso en O Barco de Valdeorras, en el 2021, la Audiencia Provincial dicta sentencia amparándose en el veredicto condenando a 12 años y medio de prisión.

En el relato de hechos probados, la presidenta del tribunal acepta como corroborado que la madrugada del 10 de septiembre 2021 víctima y acusada regresaron a su domicilio en O Barco de Valdeorras pasadas las 03.00 desde el club de alterne Osiris, donde ambas ejercían la prostitución y donde se habían conocido un año antes. También da por válido que en una hora comprendida entre las 4 y las 6 de la mañana, estando las dos en la habitación de Leticia Sanabria, se inicia un enfrentamiento entre ellas.

Asfixia y ADN

Durante esa disputa, la acusada comenzó a agredir a la víctima. Dicta la sentencia que «ante la resistencia mostrada» por esta «se inició un forcejeo», como resultado del cual Leticia Sanabria terminó con múltiples contusiones en toda la cara y el cuello, lesiones en los brazos y, a mayores, con «una herida incisa en el hombro izquierdo con un objeto punzante».

La sentencia recoge que la muerte fue por asfixia, porque después de proporcionar todas esas lesiones, «la acusada cogió algún objeto blando y, con la intención de anular la resistencia mostrada por Leticia y de acabar con su vida, se lo colocó sobre la cara, tapando las vías respiratorias y apretando con fuerza hasta que le causó la muerte».

Que fue esta la causa de la muerte lo extraen de la pericial forense «reveladora de que los signos que presentaba la víctima son compatibles con una asfixia por sofocación», dice el escrito. Para atribuir la autoría a la acusada atienden a los hallazgos de ADN de Fátima— la acusada— en la mano derecha de la víctima, en una diadema que pertenecía a Leticia y en el palo de la fregona, un extremo que resultó informado en el acto de juicio por los peritos forenses y los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, así como por los agentes del laboratorio de criminalística.

Durante la vista oral el forense explicó que para que aparecieran restos de ADN de la acusada en la víctima «el contacto debería haber sido prolongado». En cuanto a los restos biológicos en la fregona, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal, aludieron a que cabría la posibilidad de que la mujer intentase limpiar la escena del crimen para eliminar vestigios.

El móvil económico

En la sentencia también se acepta la motivación que exponían tanto el Ministerio Público como la acusación particular: un móvil económico.

Consideran probado que «la acusada tenía muchos gastos, pagaba un alquiler en Madrid y era consumidora habitual de drogas» y para todo ello «era habitual que le pidiese dinero a Leticia» Sanabria y que «no le devolviera lo prestado».

Ya durante el juicio varios testigos aludieron a este extremo, llegando a asegurar que Fátima tenía una deuda con la víctima que ascendía a 11.000 euros, un dinero que quería recuperar para enviar a Paraguay, donde se estaba construyendo una casa para regresar a vivir. Un objetivo que pretendía completar a los 30 años. Falleció con 29.

La ausencia de los teléfonos

La situación económica centró gran parte del juicio, pero también lo hicieron las uñas. Tanto de víctima como de acusada se señaló numerosas veces que tenían la manicura «siempre perfecta», pero a la mañana siguiente del crimen Fátima tenía tres uñas rotas, algo que asociaron al forcejeo.

La pericial de la ubicación de los teléfonos móviles también tuvo peso. Leticia tenía dos dispositivos y ninguno llegó a encontrarse, pero las pruebas realizadas por los peritos de la Guardia Civil determinaron que uno se movió desde su habitación hasta la cocina del domicilio cuando ella ya estaba sin vida. Además, la «sobreactuación» en la llamada a emergencias valida el veredicto del jurado popular para la Audiencia Provincial.

La condena

En la sentencia se recoge el agravante de superioridad que pedía la acusación particular, y no se aceptan ni el atenuante de drogadicción ni las dilaciones indebidas que pedía la defensa. La primera porque no se considera acreditado que ese día la acusada estuviese bajo ningún efecto estupefaciente, la segunda porque «ante la complejidad de la causa» ve correcto el tiempo empleado.

Así pues, Fátima deberá cumplir una condena de 12 años y medio de prisión e indemnizar a la familia de la fallecida —ocho hermanos a los que ella enviaba dinero— con 150.000 euros. Cabe presentar recurso en el TSXG.