El arqueológico de Ourense: más de 25 años mostrando la historia mes a mes

En 2002 el Museo Arqueológico de Ourense cerró sus puertas para acometer unas obras de rehabilitación en el edificio histórico situado en las escaleras de la iglesia Santa María Nai. En marzo del 2025 esas obras no tienen fecha de finalización, sin embargo, la historia que se guardaba entre esas paredes sigue llegando a los interesados gracias a una iniciativa que comenzó antes del cierre: la pieza del mes.

«En 1999 la acuñó Francisco Fariña, quien por aquel entonces era el director del museo», recuerda ahora quien ocupa su cargo, César Llana. Entre uno y otro fue director Xulio Rodríguez, él cogió el mandato con las puertas cerradas y se jubiló sin que se abriesen, manteniendo en todo ese tiempo, más de 20 años, viva la historia a través de exposiciones temporales en distintas sedes como la del Centro Marcos Válcarcel o con la muestra temporal que se puede visitar en San Francisco, donde también se puede conseguir el folleto explicativo de la pieza del mes.

Alguna de las vitrinas expuestas. / Iñaki Osorio

Se trata de una forma de acercar «piezas interesantes por aspectos distintos, por ser novedosa, por el lugar del hallazgo, por la época...Por un amplio abanico de criterios a las personas no estudiosas de la materia, difundiendo con un nivel medio, pero siempre con mucho rigor», explica Llana sobre la elección de cada mes. De eso se encargan tanto desde el museo como «estudiosos que están interesados en una figura, obra, escultura, pintura... concreta», enumera.

Lo que no puede fallar en la selección es que la pieza «debe merecer la pena que sea conocida» y, sobre todo, no debe haber estado expuesta porque «es una oportunidad para mostrar obras que no se verían de otro modo, porque hay muchas piezas, la mayor parte de ellas, no solo en nuestro museo sino en todos, que no llegan a exponerse al público, permanecen en los interiores de los museos ya sea en investigación o en archivo», esgrime el director del museo arqueológico que, como es lógico, aclara que lo más estudiado son «piezas de origen arqueológico», pero también «tallas religiosas, pinturas al óleo o armas» han llegado a ser seleccionadas como la pieza del mes a lo largo de estos veintiséis años de actividad.

Una de las 40 piezas seleccionadas / Iñaki Osorio

Precisamente el año pasado se celebró el 25 aniversario de esta iniciativa y, con este motivo, publicaron un libro recopilatorio ‘25 pezas do mes, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense’. Una obra en la que se recogen 250 piezas: 10 al año desde 1999, porque durante julio y agosto no se emite esta publicación, que mantiene una pequeña tirada en físico, además de la que se puede recoger en San Francisco, para algunos suscriptores que desean recibir el folleto.

Con todo, desde la entrada de las redes sociales es así como se acercan al público sin limitaciones geográfica, «sobre todo publicamos en nuestro perfil de Facebook donde se pueden ver las más de 250 piezas elegidas hasta ahora, pero también en nuestra página web, con toda la información recopilada a lo largo de estos años», explica Llana.

Con el museo sin fecha de apertura y el deseo del nuevo director de que «abra en este siglo», desde hace años es el complejo cultural de San Francisco el escenario en el que se puede conocer parte de los fondos arqueológicos que descansan en la provincia.

En concreto, 40 piezas que resumen una colección de «varios miles». Desde relevos de la edad media hasta tallas de vírgenes, pasando por numerosas piezas de excavaciones, todo ello se puede ver de martes a sábado de 09.00 a 21.00 horas en lo que fue la capilla del desaparecido convento de San Francisco. Allí permanecen desde los llamados ‘guerreros galaicos’ hasta esculturas renacentistas. En 2024 recibieron 10.000 visitantes.