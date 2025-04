Veneno para animales en la calle en Señorín, O Carballiño

En la zona de Señorín, en el municipio de O Carballiño, «existe gente empeñada en poner veneno en la calle para que cualquier animal (o niños incluso) mueran», denuncian desde la protectora Arume, a la que le reportaron el caso de un gato envenenado. «No sabemos si tiene dueño o era callejero».

El aviso lo dio una persona que lo vio, y «después de llamar a mil sitios para que la ayudaran, decidió cogerlo y llamarnos. Ya está en nuestro veterinario, sedado y tranquilo». Arume agradece a esta persona por cogerlo y llevarlo al veterinario. Ahora solo queda esperar a ver si se salva pero desde Arume piden que «si alguien sabe quién está poniendo veneno, que lo denuncie. Es un delito. No miréis hacia otro lado. Estos actos no pueden quedar impunes». Advierten y lamentan que este gato no es la primera víctima de la maldad de la gente que recurre al veneno.