El PSOE propone comprar la escuela A Casiña

La parlamentaria socialista Carmen R. Dacosta presentará este jueves una proposición no de ley en la Comisión de Política Social del Parlamento de Galicia en la que demanda soluciones ante el cierre de la escuela infantil A Casiña, que gestionaba Cáritas en As Lagoas. Propone que la Xunta adquiera el edificio o busque otra fórmula legal para utilizarlo y reabrir el centro. De no ser posible, que resuelva la carencia de plazas.