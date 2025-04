Orientar por medio de la innovación

Qué estudiar, elegir formación profesional o un título universitario es una decisión a la que se enfrentan cada año miles de ourensanos. Para orientarlos en esa etapa de desarrollo, la Diputación Provincial, en colaboración con la Consellería de Educación, ha llevado a cabo la primera Feria Educativa de Ourense. Una cita que comenzó ayer, termina hoy y ha tenido un «notable éxito».

A Farixa aprovechó la estación de actividades rotativas para animar a sumarse al ciclo de acondicionamiento físico. / Iñaki Osorio

Así lo describió la directora xeral de Innovación Educativa, Judith Fernández, como representante de la Xunta, durante la visita a los stands realizada ayer, en la jornada centrada en la visita de los centros escolares de toda la provincia. Una jornada en la que el alumnado de primero y segundo de bachillerato pudo conocer de primera mano la oferta estudiantil de las universidades gallegas, de varias a nivel estatal y, también, los ciclos de formación profesional que se encuentran tanto en la ciudad de Ourense como en las comarcas.

La función orientativa

«Querría destacar la importancia de estas ferias educativas, que cumplen una doble finalidad; dar la posibilidad de exhibir, de mostrar todo lo bueno que se hace en los centros educativos, de los que tenemos una muestra muy significativa de diferentes niveles, y también suponen un marco de orientación profesional para jóvenes que aún están por definir su carrera académica y profesional», resumió Fernández, ensalzando «la muestra del gran valor que se desarrolla en los centros educativos».

El foco en la parte de orientación fue también lo que subrayó el presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, quien destacó que cuando se llega a ese momento vital, «los jóvenes están en una situación critica de decidir que quieren ser y nosotros en la de cómo los podemos ayudar. Aquí están los que les pueden dar las respuestas», celebró.

Ese «aquí» es Expourense. En las instalaciones se encuentran los puestos de una veintena de universidades, donde las tres gallegas: Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo y Univesidad de A Coruña, acaparaban la atención de la mayoría de estudiantes.

«Yo tengo muy claro lo que quiero ser desde pequeño, siempre quise ser matemático o físico , o al menos hacer algo relacionado con los números, porque siempre se me dieron muy bien», decía ante el puesto de la USC Darío Gil, del IES Martaguisela de O Barco de Valdeorras. Pese a tenerlo tan claro destacaba que el papel fundamental de esta feria «es la orientación universitaria, porque hay mucha gente que no tiene claro lo que quiere hacer».

Esa «gente» no se encontraba entre su grupo de amigos, las universidades gallegas eran las más deseadas para ellos: «filología hispánica en Santiago», es lo que aspira a hacer Alicia Domínguez, «educación infantil, porque me encantan los niños y creo que trabajaría muy bien con ellos», opinaba, Candela Prada, para quien la duda está entre USC o Uvigo «porque me gusta mucho la ciudad»; cuestión compartida con Sara Arias que quiere «marketing o relaciones públicas, algo de la rama de la comunicación». Para Uxía Fernández el puesto que llamó su atención fue el de las Fuerzas Armadas, «quiero ser policía, así que me pareció lo más cercano», comentaba la estudiante de primero de bachillerato del instituto valdeorrés.

Los espacios innovadores

Además de universidades, los alumnos pudieron conocer las buenas prácticas que realizan muchos centros y los ciclos de formación profesional que oferta la provincia y su entorno, en concreto, en esta primera edición de la feria estaban representados un total de 11 institutos y centros de formación provisional, que mostraron sus proyectos.

El CFIP de Vilamarín hizo una demostración de la elaboración de cócteles sin alcohol, pero también de la recepción hostelera asistida por Inteligencia Artificial. A Carballeira propuso una experiencia inmersiva en realidad virtual y el IES O Ribeiro ilustró sus ciclos con una maqueta de un vehículo a motor. En el IES Universidade Laboral el protagonismo lo llevó la actividad de distribución automatizada. Pero solo un breve tiempo, porque este centro cuenta con un curso de especialización de drones y las prácticas de vuelos de estos elementos captaron miradas y mucha atención.

El puesto más práctico para los visitantes era el del CIFP A Farixa que para animar a anotarse al ciclo de acondicionamiento físico realizaron actividades dirigidas «porque deporte está siempre bien hacerlo», resumía Rubén Córdoba, uno de los estudiantes, que resaltaba el papel de otro ciclo, el de robótica, del mismo centro, encargado de poner la música a los ejercicios.

La feria tuvo, además, espacio para los más pequeños. El CEIP O Couto presumió del talento de sus escolares, igual que el amadeo Blanco donde la tecnología hizo que elaborasen «un holograma de Castelao», como explicaba el pequeño Mario Domínguez, de quinto de primaria.