La obra de la plaza de abastos no se ajusta al contrato, según el interventor

La ruptura de negociaciones del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, con la Xunta de Galicia, para sacar adelante de forma conjunta la reapertura de la Plaza de Abastos de As Burgas, cerrada desde 2018, y el anuncio del propio regidor, hace dos días, forzando a los placeros a agilizar el regreso al edificio reformado, tras 7 años en un inmueble provisional en la Alameda que, según los comerciantes, es solo un esqueleto vacío en su interior y que no tiene ni conexión eléctrica ni unmontacargas apto para mercancías, afirman, acabará en los juzgados.

Reunión de los placeros para abordar la situación de la plaza.

Afirman que un informe de Intervención del Concello, avala lo que los comerciantes llevan meses denunciando que el proyecto de reforma adjudicado en 2019 a la firma Acciona por casi 5 millones de euros, no cumple todo lo que venía en el contrato ni las mejoras ofertadas en el concurso por la empresa adjudicataria, algo que corroboran los placeros.

Según el informe de Intervención la obra de la Plaza de Abastos de As Burgas no incluye trabajos comprometidos en el contrato, como reforzamiento de sótanos, carga y descarga; no se hizo prueba final del funcionamiento de las instalaciones e incluso no se pusieron farolas y zonas de ajardinamiento previstas sobre el papel.

Faltan facturas

Además en su informe, indicó que en la oferta económica de mejora presentada por Acciona «en concepto de control de calidad, incluían una partida de 198.140 euros y si bien en la documentación aportada por la adjudicataria de la obra, con posterioridad a la recepción, figuran una recepción de gastos bajo el epígrafe de «gastos de control de calidad por 151.036 euros, lo cierto es que no se aportan facturas de los mismos y lo que es más grave, la mayor parte de los mismos no guardan relación con la ejecución de un control de calidad y no constan en el expediente administrativo».

Según el conselleiro Jácome «desprecia la plaza»

Fue una mañana compleja ayer, con una junta de portavoces en la que el alcalde centró, según la oposición parte de sus críticas en los placeros y en su presidente, Emilio González quien señaló que «no pienso entrar al barro a unos ataques personales»·.

El conselleiro de Comercio, Xosé González, tras los abruptas descalificaciones de Jácome señaló que «estoy sorprendido por la agresividad del alcalde y sus nuevas salidas de tono. En el fondo desprecia a la plaza, cuando solo son comerciantes de su ciudad; igual que cuando despreció los 3,5 millones de subvención para la obra·».

Le recuerda a Jácome, que «lo que firmaron los placeros en 2018, es que la plaza iba a devolverse en las mismas condiciones que en el contrato de concesión del 2000, pero la obra de la plaza sigue sin acabar. Faltan obras, no hay conexiones, ni puestos que tendrían que ser sufragados por el Concello pues es un edificio de titularidad municipal».

Afirma que «desde la Xunta subimos nuestra aportación y la hubiéramos licitado . Pero ahora nos pide que todo esté en 12 meses, cuando sabe que no es posible y nos preguntamos qué puede haber más importantes para la ciudad que abrir la obra de la plaza·».

Reunión de urgencia de los placeros y junta de portavoces

Ante la difícil situación que ha planteado el Concello ayer se abordaban reuniones en dos flancos. Por un lado asamblea de los placeros, para tener información de la situación actual, y adoptar medidas a tomar y por la mañana xunta de portavoces municipales con el alcalde.Tras la reunión con Jácome, Luis Seara, portavoz del BNG, lamentaba que «PP y DO fueran capaces de pactar un Gobierno de Concello y Diputación y no para que un BIC como la plaza, al servicio de los vecinos, sea ocupada por los comerciantes con todas las garantías. Son 43 negocios y 245 puestos de trabajo» . Por eso piden a Xunta y Concello que negocien. Cree que ·el alcalde no tiene interés en que los placeros vuelvan a la plaza pues su modelo es darle la concesión a un amigo como en la plaza de abastos de A Ponte» señaló.Por su parte la portavoz del PP Ana Méndez elogió el papel de la Xunta, que aumentó su aportación para la plaza rebajando así lo que tendría que aportar el Concello, pero tacha de «inadmisible» la idea del alcalde de trasladar a los placeros a un edificio sin rematar. Finalmente la portavoz del PSOE en el Concello, Natalia González . “Todas las partes implicadas tienen que llegar a un acuerdo urgente para la continuidad del proyecto más importante que hay en marcha en la ciudad ahora mismo», destacó .