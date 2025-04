Denuncian la grave situación del hospital de Valdeorras

El PSOE de Ourense denuncia la «grave» situación del Hospital comarcal de Valdeorras, por la falta de especialistas y facultativos, tras años de «desmantelamiento» y «falta de planificación» por parte «de los gobiernos autonómicos del PP». Llevarán la situación sanitaria en la comarca al Parlamento de Galicia para instar a la Xunta a cubrir las plazas vacantes y garantizar la asistencia sanitaria en todas las especialidades que tiene asignadas este hospital. Denuncia el PSOE que «tenemos 3.068 personas esperando una consulta, con un tiempo medio de espera de 112,9 días, que supera la media de Galicia, que está en 60,8 días y la de Ourense, que es de 86,2 días».

La situación es similar en las listas de espera para las pruebas diagnósticas, «donde 1.539 personas siguen esperando cita». La diputada por la provincia de Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta, subrayó que esta «terrible» situación afecta a 13 municipios a los que da servicio el hospital comarcal y a cerca de 30.000 vecinos de las comarcas de Valdeorras, Trives y Viana

Carencias que «afectan también a medicina interna, donde solo hay 4 facultativos de los 10 que debería haber trabajando, algo que también se extrapola a otras especialidades en las que hay un especialista y en algún caso ninguno, obligando a los pacientes a desplazarse a Ourense».

Por su parte, el concejal de Sanidad de O Barco y médico de profesión, Orlando Saavedra, denuncia que «solo nos encontramos con respuestas incoherentes que no justifican y crean pánico, como las del gerente del área, que afirmó que el TAC del hospital no tiene suficiente calidad para pruebas neumológicas o de silicosis, algo que es una irresponsabilidad total». El diputado Aurentino Alonso alerta de que los MIR «tardan entre 5 o 6 años desde que se forman y comienzan a ejercer, por lo que ahora no se puede resolver la situación».