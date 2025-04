Pablo Freire sube al podio olímpico de las matemáticas

Si no está en sus clases de 4º de ESO en el IES As Lagoas de Ourense o entrenando a su deporte favorito que es el bádminton, a Pablo Freire hay que buscarlo entre fórmulas y manuales de matemáticas. Son su pasión, una afición a la que llegó a través de su gusto por la astronomía y de la que no se ha despegado en los últimos cinco años.

En todo este tiempo ha ido acumulando medallas en diversos campeonatos y certámenes olímpicos, pero el gran viaje está por llegar. En julio cruzará el planeta para enfrentarse a los 600 mejores estudiantes de matemáticas del mundo en la Olimpiada Internacional que se disputará en Sunshine Coast, Australia. El billete para vivir esta experiencia única es la medalla de oro que consiguió el pasado fin de semana en Gijón, al proclamarse 2º en el concurso nacional y entrar en el equipo olímpico español, en el que también está el coruñés Miguel Cores Mejuto, que quedó 6º. Los seis olímpicos lograron el codiciado oro.

En la Olimpiada Nacional de Matemáticas compitieron los 77 mejores alumnos del país, seleccionados a través de certámenes autonómicos el pasado mes de enero. Se disputaron el medallero en una categoría única en la que competían un alumno de 3º de ESO, un grupo de reducido de 4º y una mayoría de 1º y 2º de Bachillerato. El joven ourensano se proclamó segundo, tomando la delantera a estudiantes de mayor nivel. ¿El secreto? Para este alumno, la clave para estar entre los mejores es estudiar, pero sobre todo disfrutar: «Si las matemáticas no te divierten, no merece la pena prepararse», dijo el pasado enero tras proclamarse campeón gallego.

Pablo ya había participado en la Olimpiada Nacional el curso pasado, pero esta vez tuvo claro que había sitio para él en el equipo ganador. «Iba con expectativas de pasar a la internacional y me preparé más. Son pruebas muy duras y es agotador, pero me gusta», comenta. Tras su entrenamiento está su profesor de matemáticas en el IES As Lagoas, Carlos Ferreiro, con el que se prepara todos los miércoles, y un grupo de exalumnos olímpicos de Cataluña que imparten un curso telemático de preparación. Y una base muy importante que le aportó durante tres años el proyecto de estimulación de las matemáticas EsTalMat-Galicia, que enseña conocimientos fuera del currículo. «Tengo mucho que agradecer a todos ellos», dice.

Su mente está ya en Australia y el tiempo libre que le dejen las clases y el bádminton será, cómo no, para las matemáticas.