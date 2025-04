El futuro hospital Materno Infantil de Ourense tardará años y la Xunta ve el viejo edificio «seguro» pero lo vacía por «tranquilidad»

Los tres derrumbes desde 2023 en distintas zonas del hospital Materno Infantil de Ourense, un obsoleto edificio del CHUO que data de los años setenta, no obstan para que la Xunta sostenga que es un inmueble «seguro», porque el problema —argumentan— no es estructural sino de los falsos techos.

El pasado sábado, los restos de escayola y otros elementos de anclaje se desplomaron junto a los ascensores del personal sanitario en la tercera planta, en un pasillo de la zona de ingresos de pacientes pediátricos en edad escolar y preescolar. Ante las repreguntas sobre si, aun así, cree que es seguro un inmueble que se va a dejar de emplear para siempre para la hospitalización infantil y obstétrica, así como para el proceso de trabajo de parto, cesáreas, legrados y para dar a luz, el Sergas dice que sí.

El conselleiro Antonio Gómez Caamaño se reunió con distintos cargos sanitarios este miércoles, en el CHUO. Tras lamentar el último incidente y disculparse por las «molestias» causadas a pacientes y profesionales, el político quiso «dejar muy claro que el Materno Infantil no tiene un problema realmente estructural, sino con los falsos techos, que por el paso de tiempo y por diferentes intervenciones realizadas, ahora no son suficientemente seguros», indicó.

Restos del falso techo caído en la tercera planta, el pasado sábado. / FDV

«El edificio no se va caer»

El gerente del área sanitaria de la provincia de Ourense, Santiago Camba, incidió en esa idea: «Lo que dicen los técnicos es que hay que revisar los falsos hechos, estructuralmente el edificio está bien». Belén Suárez, subdirectora de inversiones del Sergas, expone que «constructivamente, el edificio tiene una estructura de hormigón estable. Se han puesto testigos y no se está moviendo. El edificio no se va a caer. Es un problema del anclaje del falso techo, por el paso del tiempo, la edad del edificio y las intervenciones que se han ido haciendo en él. Esos anclajes han perdido seguridad y por eso se cae el falso techo, pero no es un problema estructural», declaró.

Ante la pregunta concreta de si el actual Materno se trata de un edificio seguro en su conjunto, Belén Suárez, arquitecta de profesión, aseguró que «ahora mismo entendemos que es un edificio seguro, pero lo que estamos haciendo es adelantar una decisión que se había tomado, de cara a hacer un edificio moderno, para el futuro, adaptado a las necesidades que tienen los edificios sanitarios a día de hoy».

Estado del techo tras el derrumbe del pasado sábado. / FDV

Para «intervenir» en esa parte de las plantas, la que está justo encima de las cabezas de los pacientes, acompañantes y profesionales, el Sergas ha decidido trasladar la actividad porque «es imposible compatibilizar la asistencia sanitaria con todas las intervenciones que hay que hacer», indica el conselleiro.

El programa de traslados, que será «progresivo», se extenderá «2 o 3 meses», hasta su culminación en verano. El próximo lunes el personal de mantenimiento iniciará los trabajos. La Xunta incide en que la medida está «consensuada» con los profesionales y los representantes de los trabajadores. La mudanza, anunciada este martes en un comunicado, cinco horas después de una protesta a las puertas del CHUO que unió en el clamor a familias, profesionales, partidos de la oposición y sindicatos, es una decisión de «anticipación» al plan previsto para «asegurar la tranquilidad de los profesionales sanitarios y los pacientes», expresó Caamaño.

Un momento de la manifestación de este martes en el CHUO. / IÑAKI OSORIO

Las consultas no se moverán

Por tanto, se acelera la reubicación, que iba a aguardar al remate de las obras del nuevo edificio de hospitalización —ralentizadas desde hace meses— para alojar en ese lugar, de forma provisional, la actividad del Materno, hasta la finalización de la futura sede, ya licitada. «La reubicación iba a producirse tarde o temprano y se hace ahora para asegurar, insisto, la tranquilidad del personal sanitario y enfermos», expresó Gómez.

El primer servicio en trasladarse será obstetricia y ginecología, que pasará a la primera planta del Cristal, según dijo este miércoles Santiago Camba. «Eso conllevará otros traslados internos, y después se hará el de la parte infantil a la cuarta planta del Cristal. El paritorio, afectado en diciembre de 2023 por un derrumbe en un pasillo que conllevó varios meses de cierre de la única sala de parto natural, cambiará de ubicación a la par que la hospitalización obstétrica y ginecológica.

«Habrá que adaptar parte de Cirugía Mayor Ambulatoria», empleando esos quirófanos para intervenciones como un nacimiento por cesáreas o un legrado. Las consultas, en cambio, continuarán en el Materno Infantil. «No obstante, se harán actuaciones también en la planta baja», aclaró el gerente a los periodistas.

«Todos estos traslados internos no van a afectar a la calidad asistencial ni la asistencia sanitaria», afirma el gerente del área ourensana

«Estamos hablando con la constructora para que se intensifiquen las obras; no están paralizadas»

La Xunta tramitará un contrato de emergencia para realizar «intervenciones menores» en el hospital Materno Infantil, que permitan la reorganización de los servicios que cambiarán de lugar. Entre los primeros traslados se incluye el de Cuidados Paliativos, que pasará a alojar el hospital de atención psiquiátrica de Piñor. «Todos estos traslados internos no van a afectar a la calidad asistencial ni la asistencia sanitaria», afirma Camba.

El titular de Sanidade sostiene que las obras del nuevo edificio de hospitalización «no están paralizadas», pese a que no se observan movimientos y, según PSdeG, BNG así como la comisión de centro, integrada por seis sindicatos, llevan de 6 a 8 meses sin avances.

«Estamos hablando con la constructora para que se intensifiquen las obras», afirma Caamaño, que descartó «sobrecostes» a preguntas de la prensa. Desde hoy, la construcción aún tardará «un año o año y medio; todo lo que es obra pública es difícil de ajustar en las previsiones. Hay muchos factores implicados en ese tipo de construcciones», matiza el conselleiro.

A la derecha, el Materno Infantil y, de frente, el nuevo edificio de hospitalización, sin avances a la vista en las obras. / IÑAKI OSORIO

«Ajustes» en el proyecto del nuevo edificio en obras

«Hubo un cambio de actitud (sic) constructora ante el hospital Materno Infantil. Yo no estaba entonces pero hace un año se tomó la decisión de que no valía la pena reformar, sino que lo mejor era demolerlo y hacer otro», dijo Caamaño. «No tiene sentido invertir dinero si al final no tiene las características adecuadas para hacer la prestación en términos de calidad asistencial», añadió acto seguido.

El derribo del vetusto edificio del Materno Infantil no comenzará hasta que esté finalizada la nueva ala de hospitalización del CHUO. Tocará aguardar unos dos años más desde la actualidad. «Hay que esperar, esto hay que hacerlo por partes». ¿Cuándo se podría ver un nuevo Materno?, reiteró una periodista, para aclarar las dudas. A «ojo de buen cubero, porque yo no soy arquitecto», Caamaño cree que la demolición durará un año y construir el nuevo, unos dos años.

En un comunicado posterior de Sanidade, la Xunta esgrimió que las obras en el nuevo edificio de hospitalización «en pocos días, comenzarán a coger ritmo, tras los ajustes que fue preciso realizar en el proyecto». La meta es que esté en funcionamiento a mediados de 2026 para, después, «encadenar la construcción» del nuevo Materno.

«El director de obra comentaba que es un proceso bastante lento. Teniendo en cuenta que va a haber actividad hospitalaria justo al lado, no va a ser una demolición inmediata, podría durar en torno un año. El plazo concreto va a depender de lo que se vayan encontrando a lo largo de esa ejecución. Ahora mismo no sabemos exactamente cómo va a responder el edificio cuando empiecen a demolerlo», dijo al respecto Belén Suárez. La Xunta invertirá 52 millones de euros en los dos nuevos edificios.