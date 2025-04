Un acusado de extorsionar y estafar a una anciana vulnerable para ser su heredero alega que la cuidaba

«La imagen de ángel salvador que intenta vender el acusado no se corresponde con la realidad de los hechos», dice la fiscal. La Audiencia Provincial de Ourense decidirá si Pablo Miguel F. D. estafó, extorsionó o coaccionó a una mujer de 83 años, una vecina de su edificio que, a los 12 días de declarar a su nieto como heredero, cambió el testamento para otorgar ese papel al encausado. La Fiscalía solicita un año y medio de prisión, así como la nulidad de la escritura de cesión de bienes y el testamento otorgado por la víctima. La acusación particular pide más 8 de años. La defensa busca la absolución. «No hay ni una sola prueba directa o indirecta, sino meras conjeturas e hipótesis», afirma el letrado, que niega la existencia de engaño.

Una condena en otra causa

El acusado ejerció su derecho de contestar solo a su defensor y aseguró que cuidaba a la mujer y se preocupaba por ella, porque supuestamente tenía problemas de aseo y padecía el síndrome de Diógenes. «Jamás», afirmó el sospechoso, manipuló , coaccionó o restringió la libertad de movimiento de la señora. Este encausado fue condenado a tres años y medio por el TSXG en otra causa, por hechos similares, con un residente mayor de un geriátrico de Verín en el que él trabajaba. Esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

Vulnerable, manipulable y frágil, según Psiquiatría

La anciana de este otro caso con el mismo encausado falleció en julio de 2019, un mes después del cambio del testamento. «Estoy convencida de que a mi madre algo le hicieron», declaró su hija en el juicio. ayer. «Siempre me dejó claro», añadió la testigo, que el heredero sería el nieto de la fallecida.

La señora terminó en el hospital después de que la Policía acudiera a una llamada de aviso porque la señora hacía gestos y aspavientos desde el balcón. Estaba en el piso del acusado —otra vivienda del mismo edificio—, nerviosa y agitada, según los agentes. No obstante, no observaron indicios de que estuviera retenida bajo su voluntad, pero sí les llamó la atención —dijo un policía— que un hombre joven y que no era de su familia dijese estar a su cuidado.

El acusado: «Nunca tuve acceso a cuentas, aunque me lo hubiera propuesto no hubiera aceptado. Para mí gracias a Dios aún tengo»

En el hospital fue examinada, presentaba lesiones de una posible caída, y también un cuadro que podía ser compatible con un deterioro cognitivo. Aunque no dio tiempo a completar la evaluación de su estado durante su estancia, antes del fallecimiento, los especialistas vieron compatible su situación con la de una anciana frágil de la que era fácil aprovecharse, que era manipulable y vulnerable. Las acusaciones creen que no estaba en condiciones para cambiar el testamento ni autorizar al acusado una escritura de cesión de bienes a cambio de alimentos, un documento en el que le otorgaba el pleno dominio de su vivienda.

La defensa alude a 13 cambios de testamento

La defensa sostiene que los testimonios no han descartado que, cuando se produjo la operación ante notario, no estuviera apta. Esta parte afirma que la mujer era independiente y conservaba facultades. El letrado señaló que la opinión de la mujer era «cambiante»: constan 13 versiones del testamento. Tras su ingreso, según un informe de Psiquiatría leído ayer en el juicio, la mujer afirmó que el acusado le había «tirado los tejos» y mostró su sorpresa por ese hecho dada la diferencia de edad. Temía que la estuvieran robando. «Nunca tuve acceso a cuentas, aunque me lo hubiera propuesto no hubiera aceptado. Para mí gracias a Dios aún tengo», declaró Pablo.

«¿Mi madre ceder algo? Imposible»

La acusación particular ve en este caso «engaño más que suficiente, dolo y ánimo de lucro» por parte del encausado. «¿Mi madre ceder algo? Imposible», manifestó la hija de la fallecida. «Tenía buena situación económica principalmente porque ella lo quería todo», añadió como elemento adicional, según esta familiar, que descartaría que cediese en plenas facultades su vivienda al acusado.

El nieto era el familiar que tenía más relación con la mujer. Hablaban por teléfono a diario y él la visitaba cada fin de semana. Tras varios días sin saber nada de ella, se presentó en el piso y no estaba. Al día siguiente apareció el acusado, «como si fuera su casa», y le dijo al nieto que estaba cuidando a la anciana, «que no me preocupase, que ella estaba bien». A partir de ahí las comunicaciones se restringieron a que fuesen solo a través el acusado, que llegado un punto dejó de responder, dice el testigo. El familiar añade que, cuando la vio en el hospital, su abuela lloró quejándose de que Pablo no le daba de comer ni le cambiaba las sábanas.

También le extrañó lo que sucedía a un joven que ayudaba a la mujer con algunas tareas y a pasear el perro. Cuando se enteró de que estaba en la vivienda del acusado, «me la encontré bastante apagada, y era una mujer con mucha chispa», indicó el testigo. Le resultaba raro que una señora «muy independiente, testaruda y muy de su casa, que no se dejaba manejar fácilmente» hubiera accedido a irse a la casa del vecino bajo su cuidado y el de su madre.