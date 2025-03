El teatro como vínculo de conexión

«Tenemos que quedar más», «tenemos que vernos», «hay que hacer esto en más ocasiones», « no podemos perder el trato», son frases que se repiten una y otra vez en conversaciones cotidianas sin que trasciendan más allá de promesas incumplidas en la mayor parte de los casos. Una excepción se encuentra en la Universidad Laboral, en el centro ourensano hace más de siete años que profesores jubilados, ex alumnos y antiguos padres se comprometieron a seguir vinculados con un instituto que les había aportado mucho y con una relaciones interpersonales de las que no querían deshacerse. Para ello se pusieron un hobby en común: el teatro.

Una foto de familia antes de salir a representar ‘Coa lingua fóra'. / Cedida

«Empezó un poco porque los padres veían participar a los alumnos en nuestro teatro y quedaban encantados con el resultado. Un poco de broma se dijo que deberíamos hacerlo y lo hicimos», comenta Ángeles Vázquez, la directora de este peculiar reparto que poco a poco fue creciendo en número y variando en edades, «los alumnos atrajeron a los padres y esos padres a los abuelos y los abuelos, con el boca a boca, a algún vecino. Al final somos 22 personas en el grupo este curso», dice la profesora , ya retirada, de lengua y literatura española.

Precisamente por su profesión ella se encargan de dirigir, pero también de escribir las producciones que representan. Unas obras que «siempre son reivindicativas, pero con toque de farsa, nos gusta lo esperpéntico», explica para añadir que cree que «lo importante es reivindicar con humor, que la risa tenga siempre un mensaje».

Este año por cuestiones de compatibilidad no van a poder estrenar nueva obra, para ello habrá que esperar al año que viene, pero no por ello dejan de ensayar; lo hacen todos los miércoles en el centro que un día fue lugar de trabajo o de recogida de los niños y ahora es su aula de teatro. Les ceden el salón de actos durante dos horas los miércoles, ese es el tiempo que tienen para preparar unas funciones con las que no solo se quedan en Ourense, sino que casi cada fin de semana recorren Galicia.

«Hacemos mucha convivencia y disfrutamos muchísimo la experiencia. Es algo que nos gusta mucho, básicamente el lema que tenemos es que hay que disfrutar», indica Álvarez, contando que este año ya pasaron por Ponteceso y por el Festival de teatro Entreculturas de Verín.

Las fechas y las bambalinas

Pero la lista de peticiones para ver a este grupo sobre las tablas continúa. La próxima será el 24 de mayo en Cee. En Ourense capital seis días después , el 30 de mayo, actuarán con su pieza 'O son dos vagalumes', una obra creada a partir del libro 'Las Marías de Santiago', de Áurea Sánchez. Será, además, una fecha especial puesto que actuarán con motivo del 50 aniversario de la Universidad Laboral y en su salón habitual. Pero no pararán ahí, en junio, el día 10, el escenario será el Teatro Principal, allí se subirán con 'Coa lingua fóra', la misma representación que llevarán el 28 de julio hasta Chantada. En este caso se trata de una adaptación de 'Made in Galiza' de Sechu Sende, quien, asegura la directora, «ya nos ha venido a ver en otras ocasiones y le encanta nuestra versión».

Hay mucho disfrute, pero también mucho trabajo detrás de lo que realizan estos amateurs que son unos profesionales, porque la ex profesora dirige y escribe, pero cada uno de los componentes del elenco también aporta sus cualidades artísticas. Se reparten todos los trabajos: atrezo, vestuario, pinturas, iluminación, restauración... «Todo lo que haga falta, todos podemos aportar algo», explica la profesora indicando que se «subvencionan como una cuota mensual de cinco euros», por lo que compran «lo mínimo o más bien prácticamente nada.»

Nueva función

Para su próxima obra esto supone un reto añadido, porque aún no tienen el título, pero sí la idea muy definida y es complicada de ejecutar. «Hematocrítico tenía una selección de cuadros y debajo de cada uno de ellos hacía títulos cómicos, partiendo de esa idea vamos a hacer una obra compuestas por distintas escenas que serán cuadros con un toque de humor», dice la directora que ya tiene la primera escena escrita y a sus protagonistas elegidos y ensayando. Será el cuadro de Las Meninas de Velázquez, por lo que el vestuario jugará un papel fundamental.

Pero para verlos tocará esperar hasta el 2026, por el momento 'Coa lingua fóra' y 'O son dos vagalumes' compondrán su repertorio, con el que mantienen la vinculación con el centro donde la creatividad no deja de surgir, porque de este grupo de teatro se han animado a dar un paso más y tienen también un grupo de canto.

«Con eso llevamos menos tiempo, solo dos años y somos menos, quince personas, pero nos da mucha alegría y nos lo pasamos muy bien», cuenta Ángeles adelantando que próximamente, en el marco de este grupo, viajarán hasta A Mariña para infiltrarse en el mundo de los indianos en Ribadeo, donde compartirán ritmos con Batuko Tabanka, el grupo musical integrado por doce mujeres de origen caboverdiano afincadas en Burela. «Uniremos las dos pasiones porque cantaremos, pero también habrá un poco de teatro porque iremos disfrazados y teatralizando los cantos».