Sustinea gestionará los seis centros de interpretación de la Baixa Limia y Xurés

La entidad Sustinea se encargará de la puesta en marcha de los seis centros de interpretación de la Baixa Lima y Serra do Xurés durante los próximos dos años. Su oferta fue la mejor valorada en el procedimiento de contratación promovido por la Diputación de Ourense para la reapertura de estas infraestructuras conocidas como «Portas dos Xurés». Dos firmas presentaron ofertas, Xeitura y Sustinea, pero esta última ha sido seleccionada al quedar excluida la primera por no acreditar con la documentación presentada el equipo técnico ofertado.

Sustinea gestionará los centros por un presupuesto de 159.800 euros (sin IVA). Entre las mejoras incluidas en su oferta destaca la ampliación del calendario de apertura al público de todos los centros respecto al mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. Concretamente cuatro días en la Semana Santa tanto en 2025 como en 2026, y cuatro horas adicionales al día, dos por la mañana y dos por la tarde, de miércoles a domingo, de modo que el horario de atención al visitante será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00. La previsión de actividad se concentra en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2025 y junio, julio y agosto en 2026, cinco días a la semana.

Complemento con el Gerês

La apertura de los seis centros de interpretación se integra en el proyecto Gerês-Xurés mais sustentável, cofinanciado al 75% por fondos europeos. Se ubican en los municipios de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muíños y son los centros de recepción de visitantes del parque natural y de interpretación de los espacios naturales y culturales de la parte gallega de este territorio. Asimismo, se complementan con las cinco Portas existentes en la parte lusa.

El proyecto pretende conseguir la participación activa de los visitantes y promocionar actividades de ocio ligadas a la naturaleza. Así, entre las funciones de la adjudicataria está la de realizar promoción turística, ofreciendo información sobre los itinerarios, la existencia de otras Portas, horarios, monumentos y otras acciones de dinamización en el entorno.

Vídeos y un mapa turístico

Los centros también deberán organizar y ofertar un programa de visitas de grupos escolares para fomentar la educación ambiental y patrimonial de la zona y diseñar material didáctico para los centros educativos participantes. El contrato incluye también la actualización del mapa turístico de la parte gallega y la edición de vídeos promocionales de cada una de las puertas.

La red está formada por la Porta de Bande, con el Centro de Interpretación Aquis Querquennis (Porto Quintela); la Porta de Entrimo dedicada a la geomorfología y el paisaje del Parque Natural Baixa Limia–Serra do Xurés; la Porta de Lobios especializada en la flora de este territorio natural; la Porta de Lobeira centrada en la etnografía; la Porta de Calvos de Randín dedicada al Couto Mixto; la Porta de Muíños con la temática del augua y el Aula Arqueolóxica do Megalitismo do Val de Salas e da Serra do Leboreiro.