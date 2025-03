Clamor por el mal estado del hospital Materno Infantil de Ourense: «No es seguro, hay un riesgo real»

En el hospital Materno Infantil del CHUO, un vetusto inmueble de la década de los setenta, se alojan servicios como el paritorio, la UCI pediátrica y de Neonatos así como las habitaciones para las mujeres antes y después del parto. El desprendimiento de escayola y otros elementos del techo junto a los ascensores de la tercera planta de Pediatría, el pasado sábado —por suerte, no hubo heridos— ha unido en un clamor a partidos de la oposición en Galicia, a asociaciones profesionales y a entidades que velan por los intereses de los pacientes y los familias. Tras este último incidente, que se suma a la aparición constante de grietas y al derrumbe registrado en el paritorio en diciembre de 2023, el Sergas no varía el paso. La solución que maneja es esperar a que terminen las obras actualmente en marcha del nuevo edificio de hospitalización, para el traslado temporal de los servicios del Materno-Infantil, hasta que el inmueble sea objeto de una reforma integral profunda, que ya fue licitada.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sostiene que si los técnicos «garantizan que puede seguir la actividad hospitalaria, es porque puede ser».Tras indicar que «afortunadamente» en este incidente «no hubo ningún daño personal», Rueda incidió en que son los técnicos los que examinan el edificio y los que verán «cualquier incidencia». «Estoy absolutamente seguro de que en ningún caso, con la más mínima duda, autorizarían nada. Si hay que tomar algún tipo de medida, que a nadie le quepa ninguna duda de que lo haremos», afirma el presidente.

El área sanitaria de la provincia de Ourense sostiene que el personal técnico inició, el fin de semana pasado, tras el nuevo derrumbe, «una completa revisión de los falsos techos de yeso del edificio Materno Infantil». Los expertos atribuye la caída de la escayola «a un conjunto de factores», dice el Sergas, «entre los que destacan el fuerte contraste térmico que se está registrando en los últimos días, con bruscas oscilaciones de humedad a temperatura». Con todo, la administración sanitaria reconoce que también influyen el «obsoleto sistema de anclaje y el envejecimiento de los materiales».

El lugar de la tercera planta en el que se registró el derrumbe, el pasado sábado. / FDV

La zona afectada por el derrumbe fue limpiada el sábado y este lunes comenzaron los trabajos de reparación, según el área sanitaria. La dirección provincial «lamenta las molestias causadas», pero reitera su plan: aguardar a que terminen las obras del nuevo edificio de hospitalización, «al que se trasladará toda la actividad asistencial del Materno, hasta su reforma integral, ya licitada».

Convocan una concentración para este martes

Este martes a mediodía tendrá lugar una concentración a las puertas del hospital, convocada por la asociación Arrolos de Teta, un colectivo que cuenta con la implicación de más de 300 mujeres. La protesta, que comenzará a las 12.30 horas, está convocada «para proteger al personal sanitario, a los niños, a las familias y a todos los usuarios del Materno Infantil».

La entidad insta a la Xunta a que adopte «acciones inmediatas» para garantizar «unos mínimos de seguridad». La asociación lamenta el hecho de que «sigamos teniendo que acudir a consultas de embarazo, partos, consultas de ginecología y pediatría, y a ser ingresadas, en un edificio del que técnicos especialistas hace años que indicaron su demolición. Conlleva un riesgo que no se puede tolerar».

Se ha convertido en un atentado contra la salud que representa un riesgo. No es salubre y no es seguro. No se puede llegar al punto de que se produzca una desgracia personal para que haya una acción Arrolos de Teta

Parvati Devi, portavoz de Arrolos de Teta, alerta de que hay preocupación e incluso «miedo» de que un nuevo derrumbe pueda afectar a personas. «Es una situación que se va repitiendo en un edificio que se está cayendo. Se ha convertido en un atentado contra la salud que representa un riesgo. No es salubre y no es seguro», afirma la portavoz, tras recordar problemas de derrumbes, grietas y goteras en distintas áreas del inmueble de uso sanitario.

Arrolos de Teta defiende que no cabe esperar a que finalicen las obras del nuevo edificio de hospitalización, sino que urge buscar una alternativa para los servicios del Materno. «Ya no se debería haber esperado, no se puede llegar al punto de que se produzca una desgracia personal para que haya una acción», avisa Parvati.

En la planta donde se registró el derrumbe, el pasado sábado, está la zona de ingreso para pacientes escolares y preescolares. / FDV

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) también exige al Sergas «una solución urgente» en el Materno Infantil, así como una revisión pormenorizada, con el objetivo de evitar más accidentes. «Existe un riesgo real, tanto para los profesionales como para los pacientes, ya que la falta de mantenimiento del edificio desde hace más de una década no ha hecho más que acrecentar el deterioro de las instalaciones», subraya esta organización, que ya había denunciado la precariedad de las instalaciones del centro tras el desplome ocurrido en el paritorio en 2023.

Críticas a la falta de mantenimiento

Este sindicato médico califica de «lamentable» la situación del Materno Infantil del CHUO, que ha motivado «continuos traslados de servicios, consultas y cierres de plantas, hasta el extremo de que hoy prácticamente no hay sitio suficiente para realizar con unos mínimos de seguridad los servicios que se prestan».

El Simega afirma que, en los últimos años, «el mantenimiento ha sido prácticamente inexistente, de ahí la sucesión de accidentes». Según esta organización, el derrumbe del pasado sábado es el tercero de similares características. Meses antes del suceso en el paritorio, en 2023, «una pediatra resultó herida leve en su consulta por la caída de un techo, suceso que no trascendió», revela el Simega, que se pregunta «si es que tiene que haber heridos graves para que se adopten medidas».

El domingo, el BNG avanzó que exigirá la comparecencia en el Parlamento del conselleiro de Sanidade para que dé explicaciones sobre el deterioro del Materno Infantil. Este lunes, el grupo provincial del PSdeG puso el foco en los «retrasos y mala gestión» en las obras en marcha en el CHUO. Los socialistas exigen «respuestas claras» y «acciones concretas» después de «un incidente tan grave como el desprendimiento de un techo en un área tan sensible».