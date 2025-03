Fiscalía ve envidias y la defensa conjeturas en el crimen de O Barco

Tras cuatro días de juicio por el crimen de Leticia Sanabria, ayer la Audiencia Provincial albergó la última jornada con los informes de conclusiones de las tres partes: Ministerio Público, acusación particular y defensa. Tanto a Fiscalía como a la acusación particular no le «cabe ninguna duda» de que la acusada es culpable, mientras que la defensa pide la absolución porque «no hay pruebas».

El primero en presentar su informe fue el representante de la fiscalía. Él se encargó de hacer un repaso a todos los relatos aportados por los distintos testigos, también de recordar las diferentes periciales expuestas. Como tanto la acusación particular como esta parte presentan como motivo del crimen un móvil económico, el dinero centró gran parte del juicio y también de las conclusiones.

Para Fiscalía, "un trasfondo económico"

«Fátima —la acusada— ejercía un control total sobre Leticia, tanto así que lo ejercía incluso en el dinero que enviaba a su familia en Paraguay», esgrimió el letrado apuntando a otra de las piezas claves de las sesiones, el carácter de la acusada, a la que numerosos testigos han descrito como «agresiva», «controladora» o «violenta» algo que rememoró, recordando que incluso un agente de la guardia civil que realizó 141 testificales en O Barco de Valdeorras dijo que se le habían descrito como «King Kong por su carácter y su fuerza»

Según algunas declaraciones y un mensaje que rescató la guardia civil de los móviles de Leticia, la acusada tenía una deuda con la víctima de 11.000 euros. «Fátima nos reconoció que Leticia ganaba más y eso generó rencores y envidias, porque Leticia, además de guapa, era generosa e inocente». Para el fiscal esa repercusión económica fue el motivo de una disputa: «en los últimos meses Leticia había enviado 28.000 euros a Paraguay, donde se estaba construyendo una casa y a donde pretendía regresar al cumplir los 30 años— tenía 29— estaba próxima a irse y Fátima lo sabía».

«Llegó a casa, vio que no tenía el dinero y ahí empezó su fin», relató el fiscal para el cual «parece cierto que alguien entró en el piso mientras estaban en el club. No sabemos si con complicidad de Fátima o sin ella, o la acusaríamos de más delitos», dijo. Por ello cree que no apareció el dinero, que fue el motivo de una disputa que terminó en asfixia. «La mató en el suelo, fue rápido y la vecina no escuchó gritos porque ella estaba encima» dijo.

El hecho de que tras el crimen, por la mañana, la acusada hiciese muchos recados, para este abogado es «para que la viesen y dejar rastro». Ve, además, una «sobreactuación» y simulación de un robo y también cree que hizo «simulación de respiración sobre la víctima porque ya sabía que estaba muerta», por lo que no se encontró su ADN en la cara de la fallecida.

«El trasfondo es económico, la muerte no puede quedar impune. Ruego sentido común y lógica porque aquí no juzgamos su modo de vida», pidió al jurado popular.

«Su Banco de España»

En la misma línea expuso sus conclusiones la acusación particular. Para la abogada de la familia , «Leticia fue atacada por sorpresa cuando estaba tranquila y relajada en su casa» y «presentaba un gran moratón en el brazo izquierdo porque se la inmovilizó». «Fue un plan ejecutado sin discusión ni gritos», sostiene. Esta parte también cree que el móvil fue económico, «era su Banco de España y no le interesaba que enviase dinero a Paraguay ni que se fuese a vivir para allí. Fátima estaba obsesionada con Leticia y sobre todo con su dinero».

A mayores, le «sorprende» que una de las testigos— amiga de la acusada y con la que compartió celda en prisión cuando se creía que era culpable del crimen, algo que resultó descartado— se enteró en el centro penitenciario de que Fátima había sido enfermera en su país. «Era enfermera y no supo ver que estaba muerta», puso en duda la acusación particular que al jurado popular le pide «imparcialidad».

Sin «pruebas directas»

Por su parte, la defensa opina que «no hay prueba directa» de que la acusada sea realmente la culpable. «La única prueba es que estaba en el lugar de los hechos en la hora de la muerte— entre las 04.00 y las 06.00— lo que se explica porque era su vivienda» . «Se ha dibujado prácticamente un monstruo, Leticia vivía voluntariamente con la acusada». Para esta parte «no existía mala relación» entre víctima y acusada porque «no tendría sentido que viviesen juntas».

Sobre la posibilidad de que al día siguiente Leticia fuese a enviar más de 9.000 euros, como afirmó un testigo al que le había pedido que realizase parte del envío, este letrado cree que no podría tener esa cantidad de dinero porque «enviaba mucho semanalmente». «También podríamos decir que tenía en casa un millón de euros, por decir», valoró. Además, esgrimió que si su patrocinada le realizase peticiones económicas a Leticia, y de ahí surgiese la supuesta deuda, no tendría motivo para llevar a cabo el crimen: «¿por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Son meras conjeturas», indicó.

La simulación para este abogado es una teoría «absurda e inconcebible» y el hecho de que la mujer no se diese cuenta de que Leticia estaba sin vida, una posibilidad. «Los propios sanitarios le realizaron maniobras de reanimación». Descarta una pelea «porque si la hubiese habido habría una mayor transferencia de ADN», mientras que solo se encontró en la mano de la víctima ,en el palo de la fregona y en una diadema de lana que descarta que sea el objeto que provocó la asfixia, «sería curioso que se deje el arma del crimen en la escenificación».

Esa madrugada se puso una lavadora en el domicilio, para los agentes fue algo que llamó la atención porque según un estudio del consumo eléctrico solo había sucedido cuatro veces antes. Según este abogado, «si yo me pongo a contar aparecen más, hay un día en que en base al consumo reactivo podríamos decir que tendrían que haber matado a siete u ocho personas».

Así concluyó que «sencillamente no hay prueba, la única prueba es que estaba ahí. No hay marcas, no hay lesiones, no hay ADN en las vías respiratorias, vivía con ella por propia voluntad y no hay móvi económico. Fátima dijo que se quedaba con 2.000 euros al mes —tras hacer frente a todos sus gastos— y ya les digo yo que con 2.000 euros al mes vive cómodamente en O Barco, en Ourense e incluso en Madrid».

«No se puede culpar a un culpable tiene que ser el culpable. Atiendan a las pruebas, estoy plenamente convencido de que ninguno tiene claro que pasó. Pido un resolución en conciencia» , finalizó.

La deliberación del jurado popular comienza el lunes

Tras concluir ayer el juicio, el jurado popular —compuesto por 7 mujeres y 2 hombres— recibirá el lunes el objeto de veredicto. La lista de preguntas a la que deberán responder para decidir la culpabilidad o inocencia de la acusada. En concreto, el jurado deberá decidir si fue un asesinato, la petición que realiza la acusación particular. Para la abogada de la familia hubo alevosía, premeditación y la víctima no se pudo defender. Por ello pide 20 años de condena. Si consideran que fue un homicidio, petición que realiza la fiscalía, la acusación particular pide que se tenga en cuenta un agravante de superioridad por «el desequilibrio de fuerzas». Así pues, el Ministerio Público solicita 12 años de cárcel, la acusación particular con ese agravante busca que se aumente hasta los 14 años.La tercera opción del jurado popular es la absolución, lo que espera conseguir la defensa. Para esta parte «no hay pruebas directas» para responsabilizar a la acusada, que ya se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde hace tres años.