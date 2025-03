La Diputación pedirá a la Xunta ayudas a explotaciones agrarias y ganaderas para reducir contaminación

El pleno celebrado ayer en la Diputación de Ourense, ha dado su respaldo unánime a una moción presentada por el Bloque, en la antesala de la declaración de A Limia como zona vulnerable por la contaminación del subsuelo y las aguas por nitratos, para instar a la Xunta a que brinde ayudas para las explotaciones agrarias, que permitan a estas adoptar planes de mejora ambiental que reduzcan la emisión de nitratos .

Esta ganadería extensiva, que en el caso de A Limia produce los residuos equivalentes a más de 1,5 millones de habitantes sin depurar, según la diputada socialista Elvira Lama , no es un hecho aislado, según justificó el PP, pues hay más zonas declaradas o a punto de ser declaradas vulnerables por nitratos en España, pero el apoyo fue unánime. El acuerdo incluye a la Xunta que de a conocer el Plan Estratégico de A Limia; coordinación de analíticas con el Centro de Desenvolvemente Gandeiro y promover una comisión de seguimiento multisectorial, para redactar un plan de acción.

El pleno también dio el visto bueno a la adhesión de la Diputación de Ourense a una nueva Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de la Raia Seca- Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés, que servirá para incrementar la cooperación con Portugal.

Se aprobaron cuatro mociones una del PP sobre financiación local para que el Gobierno central les permita gastar el superávit de los ayuntamientos del 2024; la del PSOE pidiendo que se inste a Cáritas a no parar la a actividad en la escuela infantil A Casiña en As Lagoas que quieren cerrar en julio, y la intervención de la Xunta para abordar la situación de las familias y las trabajadoras del centro. También se aprobó otra moción del PSOE sobre un tema recurrente, ayer los problemas de financiación de los concellos de rural, para mejorar el mecanismo de financiación. El pleno aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe superior a 1,6 millones de euros, la mayoría por obras ya realizadas y no abonadas por distintos problemas o errores de tramitación o informes en contra.

Más de 1,4 millones a prestar Ayuda en el Hogar en los concellos

El Pleno de la Diputación aprobó además el programa de cooperación de 2025 para el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF básico), que este año incorpora a su presupuesto 50.000 euros más hasta llegar a un total de 1.450.000 euros. Puesto en marcha en 2012, este programa regula la concesión de subvenciones a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes, 91 de los 92 ayuntamientos de la provincia, que presten el citado servicio, incluyendo las mancomunidades. Las ayudas se canalizan a través de dos acciones. La primera de ellas tiene por objetivo impulsar la gestión digital del servicio. La segunda acción para cofinanciar el SAF básico, consistente para atender a personas mayores solas.

