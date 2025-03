Adiós a Olegario Vázquez Raña, símbolo del éxito de la emigración que no olvidó sus raíces

Olegario Vázquez Raña, uno de los empresarios más influyentes de México y símbolo del éxito en la emigración gallega, falleció este viernes a los 89 años de edad. Su muerte ha causado impacto en el país azteca, donde llegó a convertirse en una de sus figuras más relevantes del sector financiero, pero también al otro lado del Atlántico. Sus padres, Venancio Vázquez y María Raña, eran oriundos de la localidad ourensana de Avión, a la que Vázquez Raña regresaba regularmente, sobre todo en agosto, para celebrar las fiestas de San Roque y el cumpleaños de su esposa, María de los Ángeles Aldir. Una cita a la que acudían las grandes fortunas de México, como el empresario multimillonario Carlos Slim, pero también figuras relevantes de la política y las finanzas.

Nacido el 10 de diciembre de 1935 en Ciudad de México, fue hijo de la emigración y un emprendedor que desde muy joven tuvo olfato para los negocios. Su trayectoria comenzó en la tienda familiar Almacenes Vázquez, en la que trabajó con sus padres y hermanos, y de la que surgió en 1988 el Grupo Empresarial Ángeles, del que era presidente y principal accionista. De ese germen nacieron los Hospitales Ángeles, que pronto lideraron el sector de la sanidad privada en México.

Un conglomerado que se diversificó enseguida, entrando de lleno en sectores como el turismo, con la creación de la cadena hotelera Camino Real, una de las más importantes del país. El grupo fue líder también en el sector de la comunicación, con el Grupo Imagen y la compra del diario Excésior. También es propietario del Grupo Financiero Multiva y la constructora Prodemex.

Con su esposa María de los Ángeles Aldir en las fiestas de San Roque, en Avión. / Iñaki Osorio

Pero antes de triunfar en los negocios y forjarse como empresario de éxito, Vázquez Raña tuvo su protagonismo en el deporte como tirador de rifle. Con esta disciplina participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976. Además, dirigió la Federación Internacional de Tiro Deportivo durante 38 años.

Pese a que nunca se apartó del todo de sus empresas, en 2009 cedió la dirección ejecutiva del Grupo a su hijo Olegario Vázquez Aldir. Ya en 2013, en una entrevista concedida a FARO en su casa de Avión, afirmaba que no pensaba en la jubilación: «Yo no me retiraré hasta que me muera; pero ahora tengo más tiempo para relajarme. Mi hijo Olegario se encarga de dirigir el grupo empresarial», comentaba.

Premio Ourensanía

Su última visita pública a Ourense se produjo en noviembre del pasado año, para recoger el Premio Ourensanía que le concedió la Diputación por su vínculo con esta tierra, especialmente con Avión, lazos que cobran importancia por «su trayectoria y proyección internacional tanto en México y América como en el resto del mundo».

En el acto, al que asistió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Olegario Vázquez Raña agradecía «con el corazón abierto», el cálido homenaje de «la tierra de mis papás, mi tierra», por la que dijo sentir «un amor increíble». En aquella entrevista reconocía que Avión le proporcionaba «un hogar en el que soy feliz. Es el único lugar del mundo donde puedo estar tranquilo», comentaba.

Enamorado de Avión y su familia

A pesar de que construyó una de las fortunas más importantes de México y se codeó con los grandes magnates de su país, lo que más valoraba Olegario Vázquez Raña era su familia. «Es lo más importante. Siempre digo que el dinero es algo que puedes tener hoy y perderlo mañana con una mala inversión, por eso lo importante es estar a gusto con los tuyos y relajado».

En Avión encontró ese lugar en el que estar en paz, siempre rodeado de los suyos, pero también un punto de encuentro para empresarios y figuras políticas a ambos lados del Atlántico, con los que siempre presumía de su tierra. A los cumpleaños de su esposa, a la que llamaba Gela, acudían empresarios mexicanos como el magnate Carlos Slim, pero también otras figuras influyentes como Miguel Alemán, director de la empresa Interjet; Mariano Saynez, exsecretario de la Marina en México; el capitán Alberto Abed, propietario de una empresa de aviación o el arzobispo primado de México y cardenal Norberto Rivera.

El presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo también acudía a estas fiestas en las que nunca faltaba el marisco.