Verín festeja «O Lázaro» con más de 20 actividades para todos los públicos

El Concello de Verín ya tiene programación oficial para la celebración de la Festa do Lázaro, que será los días 5 y 6 de abril. Ofrecerá más de una veintena de actividades para todos los públicos. Uno de los principales focos de este año será la nueva propuesta denominada «Lázaro Gastronómico», estructurada en dos iniciativas. Por un lado, el concurso de pinchos «Pincha no Lázaro», en su segunda edición, los días 3, 4 y 5 de abril, que contará con 20 locales hosteleros participantes. Por otro, los días 5 y 6 la «Festa Gastronómica do Solombo, Bacallao e Torrada de Postre», con la participación de 10 restaurantes que ofrecerán platos especiales. La programación incluye la Feira de Artesanía e Alimentación, con más de medio centenar de expositores; una cata de quesos de cabra confitados de la Queixería Gaia; showcooking a cargo de Miguel López y Begoña Vázquez; un espacio infantil Ludolázaro, con talleres; una muestra de vehículos nuevos y de ocasión; actuaciones musicales, con la orquesta Claxxon; un espectáculo de pirotecnia y luz digital, y mucho más.