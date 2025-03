Vecinos de As Conchas llevan a los tribunales la contaminación ganadera

Vecinos del pueblo de As Conchas, en Lobios, han presentado una demanda con motivo de la contaminación que atribuyen a la práctica ganadera en la zona. Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación, asegura que «como a muchos de los que vivimos aquí, me da miedo beber agua de nuestros pozos. Estamos tan preocupados por la situación que incluso la idea de caminar cerca del embalse resulta impensable». Se queja de que «en lugar de alertar a nuestra comunidad del verdadero nivel de contaminación de la zona, las autoridades locales argumentan que el agua está en buen ‘estado’». Desde la Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (Adegal) sostienen que «de existir algún punto de supuesta contaminación, habrá que analizar la verdadera causa u origen, no se puede constatar como única fuente de contaminación el sector agroganadero y han de analizarse otros factores contaminantes».

En cambio, en la asociación vecinal se quejan de que han hablado varias veces con los gobiernos autonómico y municipal, pero «tenemos la sensación de que no nos escuchan. Así que decidimos tomar cartas en el asunto y acudir a los tribunales para proteger nuestra comunidad». Aseguran que el nivel de nitratos en el embalse es «extremadamente elevado», lo que supone «un factor de riesgo de distintos tipos de cáncer», y también se asoció con el linfoma No Hodgkin (LNH) y con la metahemoglobinemia, una enfermedad que se origina en la sangre y que puede ser mortal.

Además de los nitratos, los estudios de los que disponen los vecinos revelarían la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos, conocidas por provocar enfermedades complicadas de tratar. Los residentes también aluden al intenso olor procedente de las explotaciones intensivas, provocado, según la demanda, por unas finas partículas en el aire que pueden causar problemas respiratorios y asma.

Mercedes Álvarez de León, una de las demandantes, declaró que vive en As Conchas desde hace casi 40 años, formó una familia y abrió su negocio junto al embalse, y «también vi como la zona cambió a peor». En verano le da miedo abrir las ventanas porque «es cuando el olor se vuelve más insoportable», y padece dolores de cabeza desde 2012 que empeoraron y a los que los médicos no encontraron una explicación. Ella lo atribuye a la contaminación.

Desde Adegal se quejan de que «nuestra comarca se está viendo constantemente criminalizada, siendo el sector agroganadero el más afectado, sin fundamentos científicos de ningún tipo ni criterio, con acusaciones falsas que están generando una alarma social en la población, difamando una comarca puntera en sus producciones, y dañando gravemente la proyección de la imagen de A Limia en el exterior, poniendo en riesgo también otros sectores como el turismo». La asociación ganadera añade que «la Administración tiene el conocimiento del mal funcionamiento, y en algunos casos, de la inexistencia de sistemas de depuración de aguas residuales, en una zona con poblaciones dispersas que dificultan su tratamiento».

Adegal esgrime que la zona de A Limia es la comarca agrícola por excelencia en Galicia, caracterizada por su profesionalidad y por la calidad de sus productos, además de ser el sector primario el pilar fundamental a nivel económico, social y medioambiental. La entidad destaca por ejemplo, los 130.000.000 de kilos de patata, los 40.000.000 de cereal, y el hecho de ser la principal comarca productora de carnes y de sus derivados, tanto en porcino, en avícola como en vacuno.

Adegal sostiene que los sectores agrícola y ganadero son los principales interesados en proteger el medio en el que viven, trabajan y producen, y que consideran fundamental su buen mantenimiento «para seguir formando parte de la producción de alimentos de calidad diferenciada».