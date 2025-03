Un sistema «farragoso» y un 21% de IVA de las clínicas, entre las quejas de los veterinarios

Veterinarios de Ourense secundaron, ante la Subdelegación del Gobierno, una acción con concentraciones y cierres parciales de los establecimientos que se unieron al paro, para mostrar «nuestro malestar ante la situación que vive nuestro colectivo, siendo la gota que ha colmado el vaso, la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, de la disposición final quinta, referida a la declaración de antibióticos prescritos para animales de compañía».

La concentración de los profesionales ante la Subdelegación incluyó la lectura de un manifiesto consensuado a nivel nacional. El colectivo veterinario siente «malestar» por una serie de actuaciones de la administración estatal. Una de las críticas se dirige a la falta de convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada para veterinarios (VIR). «Por su formación académica previa serían los profesionales idóneos en el ámbito de análisis clínicos, bioquímica clínica, microbiología, parasitología o salud pública», señalan.

El sector veterinario también se queja del IVA del 21% que soportan en los establecimientos de atención a animales de compañía, un gravamen en curso desde 2012. Las clínicas solicitan que los servicios se incluyan entre los del tipo impositivo del 10%.

La profesión llama la atención sobre el hecho de que España e Italia son los únicos estados de Europa donde no se autoriza a las clínicas para la venta de medicamentos veterinarios. «Las oficinas de farmacia y comerciales veterinarias no pueden vender actualmente medicamentos de forma fraccionada, lo cual obliga al propietario a comprar medicamentos en formas de presentación, cuyo número de envases supera ampliamente las necesidades reales del tutor de la mascota. Supone un problema económico por un desembolso innecesario de medicación que no va a necesitar y un problema para el medio ambiente por la gestión de residuos que se debe realizar de esa medicación excesiva», avisan.

Sobre el Real Decreto 666/2023, la profesión solicita la derogación de la plataforma Presvet, dependiente del Ministerio de Agricultura, donde los veterinarios deben registrar todos los antibióticos recetados antes de que transcurran 15 días. Deben declarar un total de 19 epígrafes de cada medicación recetada.

El colectivo pide unificar la declaración en la plataforma Esuavet, donde vuelcan las oficinas de farmacia y comerciales veterinarias, y donde solo es necesario tres datos de cada antibiótico vendido: código, unidades totales y especie de destino. También solicitan la posibilidad de declarar los antibióticos cedidos desde el botiquín por los veterinarios. «De esta forma, tendríamos un sistema menos farragoso y con datos mucho más fiables», defienden.