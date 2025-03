Radio escolar que levanta pontes

«Todo comezou no mes de marzo de 1995, cando varios grupos de docentes puxéronse mans á obra para crear un espazo de comunicación e participación entre pobos veciños». Con esta lembranza de Nuria Diéguez, profesora da Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense, arrancou este mércores unha maratón de radio no salón Marie Curie do campus para festexar o 30 aniversario de «Ponte... nas ondas!», una iniciativa da Asociación Cultural e Pedagóxica que leva tres décadas promovendo actividades educativas, culturais e pedagóxicas en Galicia e no Norte de Portugal. Unha ponte construida con voces para traballar na recuperación e difusión do patrimonio inmaterial común a galegos e portugueses.

A radio levantou esa ponte e onte reforzouna cunha maratón de catro horas de programación con seis sedes en Vigo, Pontevedra, Santiago, Lugo, Vimianzo, Allariz, Ourense, Lisboa e Valença do Minho e a implicación de 70 centros educativos aportando contido cos seus programas. En Ourense, a emisión fíxose desde o salón Marie Curie, no Politécnico, coa participación de alumnado dos CEIP Mestre Vide de Ourense, Ben-Cho-Shey de Pereiro e O Castiñeiro de Laza; do CPI Virxe da Saleta de Cea; dos IES As Lagoas e CIFP Portovello; do centro de formación para adultos EPAPU e da Facultade de Educación e Traballo Social.

O alumnado dos diferentes centros educativos protagonizou os diferentes contidos radiofónicos. / Roi Cruz

«Quixemos darlle o protagonismo ás escolas prescindindo de discursos iniciais e o resultado foron programas moi bos que sorprenderon pola creatividade», destaca o profesor universitario Xosé Manuel Cid, vinculado ao «Ponte... nas ondas!» desde os seus primeiros anos. «Unha xornada extraordinaria con contidos na liña de traballar o patrimonio», engade.

Catro horas que se fixeron cortas polas que pasaron o lexicógrafo Isaac Alonso Estraviz nunha conversa con Xico Paradelo na que falaron do seu diccionario, ou Lois Pardo e Lito Prado con xogos populares e etnografía, entre outros. «Foi un placer escoitar a Estraviz, que con 90 anos sigue loitando pola lingua e a cultura, un referente que nos inspira e que nos fai reflexionar sobre o que somos e o que temos», indica Cid.

Polas ondas desta radio escolar viaxaron as vivencias do alumnado do CEIP Mestre Vide que foron a Roma co programa Erasmus, o entroido ancestral de Laza narrado polos nenos do municipio e a experiencia universitaria de Antonia Ferrín, a primeira astrónoma galega. Os alumnos cantaron, recitaron, tocaron diferentes instrumentos musicais, nunha xornada na que a tradición oral foi protagonista. Tamén actuaron Cé Orquestra Pantasma e o Mago Teto.