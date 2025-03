Celebrar el talento artístico de las mujeres como acto de reivindicación

La Sala Valente es el escenario elegido para que un total de 18 artistas, 17 plásticas y 1 de la palabra, expongan sus obras a lo largo de todo un mes. Desde ayer y hasta el próximo 27 de abril se reivindican mediante el arte en una exposición que aglutina 34 piezas artísticas y una literaria.

«’Marzo todo o ano’ es un proyecto de unión y de trabajo de muchas creadoras con las que ha sido emocionante trabajar», apuntaron ayer en un acto de presentación de la muestra que abarrotó el recinto para disfrutar de «la creatividad artística y el arte de muchas mujeres que llevan creando durante años con mucho esfuerzo personal y profesional y, muchas, en silencio».

La iniciativa parte de la Concellería de Artes y Festejos de la mano de la Concellería de Igualdade, con el objetivo que lleva por título, que marzo, como mes que recoge el Día de la Mujer, sea más que 31 jornadas, «que dure todo el año». Algo que puso de relieve la única artista que no centró su obra en la pintura, sino en la escritura, Olga Pastor. «Es una muy buena iniciativa con mucho público, no voy a decir que es una sorpresa, porque con 17 artistas me esperaba que hubiese gente, pero en una exposición solo de mujeres que haya tanta gente aquí es un reconocimiento, es decir que estamos aquí y se nos tienen en cuenta», manifestó.

Así recalcó que «somos todo artistas mujeres y es una cosa intencional porque ‘Marzo todo o ano’», haciendo hincapié en el título de la exposición que ya se puede visitar en la Sala Valente, un escenario, «muy especial, muy luminoso. Nuestras artistas merecen una sala como esta.»

La tasa del 5’8%

Como obra, Pastor expone dos textos que se encuentran nada más subir la escalera central, visibles en la pared principal. Uno lleva por título «5’8%», una cifra que sale de un estudio de la Asociación Estatal de Mujeres Artistas, «este año concluyeron el porcentaje de artistas en ferias es de 5’8%, mientras que la mayor parte de licenciadas en bellas artes son mujeres, quería poner el foco en eso y me gusta que luzca en negrita», sostuvo.

El otro texto recoge un poema de Rosalía de Castro «Flavio». «Es una ironía, empieza con ‘somos las reinas del mundo’ y evidentemente no lo somos, tranquilamente daríamos el reinado por la igualdad. Creo que Rosalía lo decía en el XIX y nosotras lo tenemos que seguir diciendo ahora», reivindicó.

Entonces tomó la palabra la concejala de artes y festejos, Noa Rouco, quien reseñó que ya durante las reuniones mantenidas para sacar la exposición adelante no le cabía duda de que «iba a ser algo espectacular. Son muchas las artistas que hoy están aquí sin obras porque el espacio nos condicionó a hacer una pequeña selección, pero son muchas más las que me gustaría que estuviesen hoy aquí», subrayó avanzando que el deseo es que «hubiese muchas más ediciones y que estas mujeres también estén presentes para regalarnos su talento a través del arte».

A esas mujeres citó una por una para dar las gracias: Ana Navas López, Cristina Roo, De Padua, Ana Fernández, Carmucha Vázquez, Olga Reinoso, Elena Guevara, Mayte Diz, Ana Ferreiro, Isabell Seidel, Lola Doporto, Tareixa Taboada, Ehlaba Carballo, María Puertas, Sula Repani , Alba Fernández y Gill Bird son las artistas detrás de la exposición .