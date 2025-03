Acto de homenaxe á figura de Castelao na Biblioteca Nós da man da actriz Uxía Moran

A agrupación municipal do PSdeG de Ourense celebra este venres, diante da Biblioteca Nós (na praza da II República), un acto para homenaxear o legado e obra de Alfonso Rodríguez Castelao ante a ausencia total de programación por parte do Concello no ano en que se conmemoran 75 do seu pasamento.

Neste senso, a secretaria de Educación da Comisión Executiva Municipal (CEM), Cristina Cruz, incide en que urxe implementar políticas que promovan a cultura e a prol do galego e que a veciñanza da terceira urbe de Galicia debería contar cunha programación variada como acontece noutras cidades.

«Queremos conmemorar o ano Castelao. Queremos reivindicar a súa obra, que é parte fundamental da nosa historia e cultura, dende unha perspectiva nova e emocionante da súa creación», adianta a socialista sobre a interpretación, que será de balde. Da man da actriz Uxía Morán, as e os asistentes ao acto poderán achegarse a diferentes personaxes icónicos do escritor.

«Esta é a nosa forma de plantar cara á falta absoluta de programación cultural por parte do Concello de Ourense», explican os convocantes.