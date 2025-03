Un testigo afirma que Leticia Sanabria iba a enviar más 9.000 euros el día del crimen

Diez testigos comparecieron en la segunda jornada por la muerte violenta de Leticia Sanabria, la joven que apareció sin vida en su domicilio de O Barco de Valdeorras en septiembre de 2021. Por la Sala pasaron desde la cocinera del club de alterne, en el que víctima y acusada trabajaban, hasta varios hombres con los que la víctima mantuvo una relación personal, todos coincidieron en apuntar el carácter «difícil» de la acusada.

«No sé si control sería la palabra adecuada, pero Leticia la escuchaba mucho, le hacía mucho caso y sí que le decía que a veces su familia se pasaba pidiendo» fueron las palabras de la cocinera del club sobre la sospechosa. Ella misma estuvo en prisión más de un año por este crimen que se demostró que no cometió. Estaba en casa la noche del suceso y una aplicación de salud del móvil lo corroboró.

Pero sí que fue la segunda persona en llegar al lugar del crimen, tan solo por detrás de la acusada. Fue ella quién la llamó aquel día «llorando diciendo que Leticia estaba desmayada, que por favor llamase a la ambulancia», relató en su testifical en la que explicó que llegó al portal del edificio, timbró y la acusada le abrió la puerta. La del piso ya estaba abierta. Al entrar se dirigió a la habitación de la víctima donde se encontró la escena.

La habitación

«Yo nunca había hecho un masaje cardíaco, pero seguía al teléfono con el 061 y fui siguiendo las instrucciones, pero al ver lo que había lo dejé», relató. «Lo que había», según su recuerdo y versión, era que la víctima tenía «heridas como de pellizcarle la cara y un poquito de sangre en los labios» y ya no respondía. «Fátima— la acusada —decía ‘ya viene, ya viene’ , pero estaba un poco rígida y morada, no movía brazos ni piernas y yo ya no quise tocar más», declaró la testigo, trasladando que se fue entonces al salón del piso a llamar de nuevo al 061, que tardó poco más en llegar y «sacó» a la acusada de la habitación, que estaba «revuelta» .

«Para mi fue bastante evidente que alguien había estado allí, que alguien había hecho aquello y que cuanto menos tocásemos, mejor», dijo a preguntas del fiscal. A quien también le explicó que si ese día no lloró por una compañera con la que tenía relación fue porque «no era capaz de reaccionar, sentía rabia, pero no era capaz de llorar, Fátima sí que lloraba mucho», recordó.

Una llamada «rara»

Previamente ese día, temprano a la mañana, la acusada la llamó para pedirle quedar, algo que sorprendió a la testigo, puesto que no era su horario habitual. «Yo en ese momento trabaja limpiando un piso y no salía hasta las 13.00 o 13.30 horas , ella lo sabía», contó para indicar que a esa misma hora se levantaba la acusada, pero ese día ya la llamó a las 10.30 horas. Varias veces. Le pareció «rara la insistencia», al final quedaron para un café en el que el tema de conversación fue Leticia y una relación que mantenía con un hombre que no le gustaba a la acusada como la trataba, «me dijo que estaba preocupada por ella», indicó en la Sala, recordando también que estando juntas esa mañana Fátima llamó varias veces al móvil de Leticia, sin obtener respuesta, «ella siempre tenía el móvil encendido», sostuvo esta mujer.

Después de los hechos las dos mujeres, que se consideraban «amigas», compartieron celda en prisión. Allí esta testigo aseguró que «intentaba sacar el tema, ver si recordaba algo de lo que pasó, si había oído un ruido o algo, pero no quería hablar». Desde entonces la relación se enfrío, a pesar de que mantuvo que ella «nunca sospechó» de la que fuera su amiga, «hubo gente al día siguiente que se sentó con nosotras y le dijo ‘creo que fuiste tú’, pero la gente... Tiene opiniones», concluyó.

Los envíos de dinero

Ella llegó a enviar a Paraguay 1.500 euros a petición de Leticia, algo que la víctima solía pedir, ya que superaba el cupo máximo de envío —3.000 euros— y solicitaba a amigos y conocidos que la ayudasen. Precisamente al día siguiente de su fallecimiento pretendía hacer llegar a su país más de 9.000 euros, según la versión de otro testigo.

Este hombre la conoció en el club en el que ella trabajaba, pero el vínculo trascendió. "Había amistad, hacíamos algún viaje juntos y yo me encargaba del contrato del piso en el que vivían», expuso ante el jurado popular, frente al que explicó que la víctima «también quería darle la oportunidad de tener una vida normal a su compañera», por eso convivían, aunque según su relato, ella no pagó ninguna mensualidad del alquiler, «lo hacíamos Leticia o yo», sostuvo.

El dinero, según este hombre, empezó a ser un problema entre las dos «me dijo que le dejó 11.000 euros y no se los devolvía, yo intenté mediar, pero me dijo que sí había confiado en ella para dejárselos también tenía la confianza en que se lo devolvería». Así, indicó que Leticia «movía mucho dinero» y lo hacía llegar a Paraguay, donde «se estaba construyendo una casa y quería volver para dejar atrás esta vida», por lo que, al día siguiente del crimen «necesitaba tres o cuatro personas, por lo del cupo, para enviar más de 9.000 euros».

Entre los testimonios, un exnovio, con el que mantuvo una relación de más de uno año que se rompió «por un problema de celos mío» también se refirió al dinero de la que fuera su novia, contando que incluso a veces «guardaba una parte» en una habitación del club. Además, describió a Fátima como una persona «controladora», que «malmetía» con todos, relatando un episodio en el que él dejó a Leticia a varios metros de casa porque «me dijo ‘a ver si va a estar por ahí y nos va a ver'».

Otro joven con el que mantenía una relación, relató que le pareció «raro» un mensaje que recibió esa noche. Aseguró que había hablado esa madrugada con ella y que habían acordado hablar al día siguiente cuando, a las cuatro de la madrugada, recibió un mensaje desde su teléfono. «Me extrañó, porque ella nunca me envía esos emoticonos, además de que ya habíamos hablado». Al día siguiente le «sorprendió» no recibir un mensaje de la víctima porque «siempre se levantaba antes y me despertaba ya con un mensaje a partir del que ya hablábamos».

Él también se refirió al dinero de Leticia. Ella, sin cuentas bancarias, «guardaba el dinero en su habitación en un armario empotrado». Le pidió en una ocasión que hiciese un envío de 3.000 euros a su familia, «pero no lo hice porque no trabajaba y me daba miedo meterme en un problema», esgrimió.

La tesis de la defensa: una tercera persona

La defensa no descarta la hipótesis de la presencia de una tercera persona en el piso esa noche. La víctima, según todos los testigos, guardaba dinero en su habitación y no fue encontrado en la investigación. Tampoco los dos móviles de Leticia, ni el de trabajo ni el personal.Para corroborar su tesis, la defensa se ampara en la declaración de una vecina que compareció ayer. Ella residía en el mismo edificio que víctima y acusada, justo en el piso inferior. Según la versión de esta mujer, la noche del crimen no era capaz de dormir, por lo que ya pasada la medianoche salió al balcón a fumar. Desde allí dijo escuchar cómo «se abría la puerta del portal» y poco después «pasos leves» en el piso superior. Algo que no le cuadraba con los horarios de vida de sus vecinas, las cuales solían volver alrededor de las 03.00 horas.No le dio mayor importancia, pero, según su relato, ya de madrugada escuchó como «un golpe seco» en el piso de arriba. «Me asusté», dijo, aunque reconoció que «siguió durmiendo», lo mismo que hacían sus hijos y su madre, residentes en el mismo piso, el único, a mayores del de la víctima, ocupado en el edificio.Trabajaba en la vendimia, por lo que salía de casa sobre las «06.30 horas», pero no fue hasta terminar la jornada laboral y regresar a casa, a primera hora de la tarde, cuando supo que había pasado algo ya que «vi a la Policía».