Ourense cumple este mes 14 años con un PXOM anulado y sin fechas para aprobar el nuevo

El pasado 16 de marzo se cumplieron 14 años de la sentencia del Supremo que ratificaba la nulidad definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) tras una larga lista de sentencias previas, la más grave por la duplicidad del plan, que demostró que el planeamiento aprobado en el Concello no era el mismo que había estado a exposición pública.

Desde entonces, Ourense vive anclado en el PXOM de 1986, el planeamiento al que tuvo que retrotraerse tras no ser capaces de aprobar un nuevo plan en vigor adaptado a los nuevos tiempos.

Casi tres lustros después, la ciudad de Ourense es la única gran capital gallega sin un plan de urbanismo aprobado, lo que ha generado pérdidas e inversiones millonarias, entre ellas grandes proyectos comerciales y de industrias foráneas, que han declinado instalarse en Ourense por inseguridad jurídica. La construcción ha caído a mínimos históricos, con la bolsa de oferta viviendas en alquiler o venta también a mínimos históricos, lo que, unido a la proliferación sin control de viviendas turísticas, ha disparado el precio de los arrendamientos. Además, según los datos de la patronal gallega de inmobiliaras, Fegein, se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo en estos años.

¿En que punto está el PXOM?

En estos momentos, la pelota para la resolución definitiva del PXOM, antes de ir a pleno, está en la Xunta de Galicia. El actual equipo de gobierno local, que preside el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, envió a la Xunta hace unos meses el PXOM que se aprobó inicialmente durante el gobierno del popular Jesús Vázquez en el Concello. El documento que envió Jácome generó revuelo en la oposición, porque no aclaró ni consensuó con la oposición los nuevos cambios que había introducido por decreto.

La Xunta lo remitió hace escasas semanas al Concello para que introdujera algunas modificaciones que, según fuentes no oficiales no serían de especial relevancia —lo cual denota cierta predisposición de la Xunta a no poner demasiadas trabas futuras a su aprobación— y el Concello se lo acaba de enviar nuevamente a Santiago, con las modificaciones solicitadas.

Ahora la Xunta tiene un plazo máximo de unos tres meses, para decidir si le da el visto bueno a ese planeamiento, para que lo lleve a pleno, o le pone nuevas pegas.

Los tiempos podrían no demorarse en exceso si no aparecen trabas, aunque ya hay un motivo de litigio de fondo, y es que el alcalde ha mostrado ya en varias ocasiones su rechazo a una nueva exposición al público del PXOM antes de su aprobación definitiva, algo que no comparten el resto de grupos de la oposición.

De hecho, este auténtico «viacrucis» de 14 años de parón urbanístico y económico, del que, aun aprobado un nuevo plan, costará recuperarse, muestra, según Benito Iglesias, presidente de Fegein, que un PXOM «no solo se refiere a construir en vertical u horizontal, ni a su edificabilidad, sino que son infraestructuras, suelo comercial e industrial, ordenación del urbanismo y seguridad jurídica urbanística, crecimiento ordenado y recuperación del patrimonio arquitectónico.

.

No exponerlo al público adelantará la aprobación pero genera riesgos por posibles recursos

Ha comenzado la cuenta atrás para la aprobación del PXOM, cuyos votos precisa Jácome y que incluso mantiene dividido al propio grupo municipal del PP, entre los que están dispuestos a aprobarle este plan y los que lo consideran un nuevo acicate para que el actual alcalde gane puntos antes de los comicios electorales de 2027

Pero ahí vuelven a plantearse problemas aún sin resolver. Tanto el PP como el resto de grupos de la oposición están a favor de una nueva exposición pública, pero el alcalde ya mostró su rechazo a esta posibilidad que retrasaría los tiempos previstos.Se volvería por tanto a un posible casillero de salida y con riesgo, pues el plan de 2003 fue anulado de forma definitiva por el Supremo en marzo de 2011, pero había 9 sentencias anulatorias previas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.Y es que hubo un precedente que podría repetirse, el de las normas subsidiarias aprobadas luego por el Concello para salvar de la anulación del plan una serie de proyectos públicos y privados concretos, y que finalmente fueron anuladas también judicialmente de forma definitiva, tras varias denuncias, al no haber sido sometidas a exposición pública. ¿Querrá correr Jácome ahora el mismo riesgo?