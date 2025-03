Auxiliares de conversación: puentes culturales en las aulas de Ourense

Ocho meses, ese es el tiempo que los auxiliares de distintos idiomas –mayoritariamente el inglés– pasan en los colegios de la provincia, logrando que en las aulas las palabras se conviertan en puente, no solo entre lenguas, sino entre culturas.

Con un total de 665 auxiliares de conversación trabajando en colegios e institutos, Galicia se ha consolidado como un epicentro educativo en el aprendizaje de lenguas extranjeras. De estos, 57 enseñan su idioma y su cultura en un total de 82 centros públicos de la provincia de Ourense y 9, además, son profesionales que llegan de la mano del prestigioso programa Fulbright, una beca que en el total de Galicia arroja 40 auxiliares de idiomas, un 22% del total de España este curso.

En Ourense, la presencia de estos profesionales está dejando huella, ocho de los nueve centros que cuentan con un becado Fulbright están en la capital, en el IES O Couto, CIFP A Farixa, IES As Lagoas, IES Eduardo Blanco Amor, CIFP A Carballeira, CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso,CIFP Portovello e IES Ramón Otero Pedrayo. El noveno se encuentra en el área metropolitana, en el CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey de Pereiro de Aguiar.

Pero la conversación se extiende a lo largo y ancho de la provincia, y debido a la dispersión geográfica en algunos casos un mismo auxiliar forma parte del claustro docente de dos o más centros. Sucede en el IES Plurilingüe de San Amaro, que comparte a su profesora, procedente de Estados Unidos, con el IES O Ribeiro, de Ribadavia. Situación que se repite entre el CRA Amencer, del mencionado concello, y el CEIP San Marcos de Cartelle o entre el CEIP Plurilingüe do Xurés, de Lobios, y el CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas de Bande.

Incorporación "positiva"

Estados Unidos es la procedencia mayoritaria de estos profesionales que "se adaptan al claustro docente desde el primer día que entran al centro", según explica María Jesús Gómez, la directora del Plurilingüe de Ribadavia, a donde Kristina llegó desde Kansas el pasado 1 de octubre y donde esperan que se quede un curso más. "Existe esa posibilidad por convenio y a nosotros nos gustaría que fuese así y a ella también", garantiza la directora del centro de la comarca de O Ribeiro, experto en este tipo de vinculación porque ya son muchos años reforzando su plantilla con estas incorporaciones "positivas" tanto para el resto de docentes como para el alumnado.

En el caso de este instituto la actual directora reconoce que "antes de que yo llegase al cargo ya venían auxiliares de conversación", por lo que no tiene la fecha del curso en la que todo comenzó, pero sí sabe que si de ellos depende no se va a terminar, "no solo acercan su lengua a los niños, sino que también abren su mente conociendo otras culturas, otras tradiciones y otras formas de ser", valora la docente de un centro en el que la auxiliar forma parte de las aulas de todos los cursos, desde primero de primaria hasta sexto, mínimo en una sesión semanal ya sea en la clase de lengua inglesa o en la de educación plástica que se imparte en este idioma.

"Muchas ganas e ideas"

En el IES Otero Pedrayo cuentan con una auxiliar del programa Fulbright, es decir, uno de los mejores expedientes de Estados Unidos. Es Alyssa Spar, quien a finales de septiembre cambió su Virginia natal por la ciudad de As Burgas, para compartir departamento de inglés con siete compañeros que la recibieron con los brazos abiertos. "Es encantadora, todos los que han pasado por el centro desde que yo estoy aquí lo han sido, además es gente muy joven lo que facilita que conecten enseguida con el alumnado y que lleguen con muchas ganas y muchísimas ideas", resalta la coordinadora de ese departamento, Belén Pérez, que cuando se incorporó al instituto ya se encontró con este programa desarrollado.

Otro años, al igual que pasa en el Plurilingüe de Ribadavia, la auxiliar o el auxiliar impartía, además de las clases de inglés, también la materia del curriculum bilingüe. En este centro, biología, pero por cuestiones de horarios este año para Alyssa fue imposible. Así pues, le ha tocado centrarse en compartir la materia de su idioma natal , pero "con mucha independencia y siempre buscando que sean temas transversales", apunta Pérez, subrayando que la estadounidense es "muy proactiva" y una gran incorporación para la asignatura porque "refuerza mucho la expresión oral el poder hablar con una nativa", algo para lo que tienen oportunidad todos los alumnos, desde 1ª de la ESO hasta 2º de bachillerato, que "tienen la posibilidad de descubrir una cultura distinta de primera mano".

El refuerzo en FP

En la misma linea se expresan desde el CFIP A Carballeira, donde también cuentan con una auxiliar Fulbright, en su caso llegada desde Florida con el objetivo de "animar al alumnado a soltarse y hablar más en inglés, algo muy útil para sus competencias en los ciclos", resalta la directora de este centro integrado de formación profesional, Aida Saá. Al tratarse de un centro de formación profesional, la directora pone el foco en la importancia que cobra "en el apoyo en los módulos de lengua extranjeras de los muchos ciclos plurilingües".

"Es una figura con muchísima relevancia, en nuestro caso, con la nueva ley de FP gallega el inglés tiene mucho peso, así que optimizamos muchísimo este recurso", expone recordando que, desde el principio del curso, la Formación Profesional en Galicia amplió su oferta con 60 horas de inglés por curso, el doble de lo estipulado por el Ministerio de Educación, por lo que la auxiliar es "una más". Al igual que en los otro centros, Saá destaca que "incorpora otra forma de conocer otra cultura, de hecho en los recreos planifica actividades para aquellos interesados en empaparse todavía más"

El inglés es el idioma mayoritario, pero hay excepciones, ejemplo de ello son el IES As Lagoas, donde la lengua elegida ha sido el alemán y el IES O Couto, donde el departamento de inglés aumenta con un auxiliar Fulbright, pero también hay espacio para mejorar el francés con otro auxiliar. Todos ellos se despedirán el próximo 31 de mayo, tras vivir en la provincia desde el mes de octubre y dejando un deseo común en los colegios e institutos: que se repita la experiencia.