El PSOE pide «seriedad» al BNG y está abierto a negociar en Viana

El PSOE insta al BNG a «ser serios» y que «dejen de enredar a los vecinos» sobre la moción de censura en Viana do Bolo. Le pide que «si quieren trabajar por Viana, acepten la propuesta del PSOE que fue aprobada por su dirección de partido y que el BNG local no acepta». Los socialistas critican la actitud del BNG en los últimos días, «este tipo de comportamientos no favorecen un acuerdo del espacio progresista en Viana». Manifiestan que «la mano para llegar a un acuerdo sigue tendida, pero el BNG debe tener voluntad y no poner condiciones no asumibles, en las que solo muestran que no quieren que haya moción de censura».