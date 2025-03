Tercera sentencia relacionada con temas de acoso contra Jácome, esta vez por daños morales a la exjefa de Comercio

Doble sentencia judicial condenatoria para el Concello de Ourense y contra el propio alcalde. En una de ellas, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Ourense, se condena al Concello a pagar a la exjefa de Comercio, Stella González, las diferencias por haber desempeñado desde 2015 funciones que extralimitaban las competencias que correspondían a su puesto.

El segundo fallo condenatorio para el Concello es el más grave, pues en él se reconoce indirectamente la implicación del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, en un caso de acoso a funcionario. La dos primeras las ganó la jefa de Policía Local y el interventor. En esta tercera denuncia, presentada por Stella González, la condena es por no activar el protocolo de prevención de riesgos laborales para proteger a esta funcionaria. Curiosamente los peores insultos contra ella, que sigue de baja laboral, los profirió el propio regidor.

Así , el fallo del juzgado de lo Social número 2 de Ourense «estima parcialmente la demanda formulada por Stella González Iglesias contra el Concello de Ourense y Gonzalo Pérez Jácome. Se declara que el Concello de Ourense y Gonzalo Pérez Jácome han infringido la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con Stella González, procediendo el cese de toda conducta que constituya infracción de normas preventivas y que continúen provocando un daño a la salud de la demandante».

Por ello, el Juzgado de lo Social número 2 condena al Concello de Ourense y a Gonzalo Pérez Jácome a abonar a Stella González Iglesias, de forma conjunta y solidaria, « la cantidad de 30.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, así como 18.685,25 euros en concepto de indemnización por la incapacidad temporal» sufrida por la funcionarial.

«Inepta» y «subnormal»

Si bien no es una sentencia de acoso como tal, señala Pablo Guntiñas, letrado de la denunciante, «este se desarrolla a lo largo de la sentencia, pues relata las conductas de acoso hacia la funcionaria». Se recogen como hechos probados que la demandante fue nombrada funcionaria por decreto de la Alcaldía del 29 de septiembre de 2003 y, desde 2005,fue jefa de Negociado de Comercio.

Añade la sentencia en sus hechos probados que, en junio de 2019, Gonzalo Pérez Jácome llegó a la Alcaldía de Ourense y, «durante este período, el alcalde presionaba a la concejala del área (entonces la edil María Dibuja), para que la actora resuelva como él quería (firmar informes que no procedían, no resolver determinados expedientes). También «delante de otros trabajadores dijo a la concejala que la actora era inepta, inútil, subnormal; mandó a la feria de luces en Alemania a un amigo suyo y a un asesor ninguneando a la actora; pidió a otras personas hacer informes que tenía que realizar la actora», explica el fallo en sus hechos probados.

En septiembre de 2021, Telmo Ucha es nombrado concejal de Comercio por Jácome «·y durante ese período, el alcalde presionaba al concejal para que la actora resuelva como él quería (firmar informes que no procedían, no resolver determinados expedientes); dijo al concejal que “a esta, ni puto caso, hay que buscar la manera de poner a otra persona, se nota mucho que es del PP”. Durante este período no había cuestionarios de estrés laboral en ningún departamento de la Concejalía de Comercio indica el juez.

La funcionaria se presenta como candidata a las elecciones municipales de mayo de 2023, en el número 10 de la lista del PP que lideraba Manuel Cabezas. Solo obtuvieron 7 ediles y no consiguió escaño. Por decreto de 11 de agosto de 2023 ,«la actora es cesada como jefa del Negociado de Comercio. Hasta esa fecha, de todas las adscripciones provisionales del Concello de Ourense a lo largo de los años, solo consta el cese de la actora», indica la sentencia .

En ambas sentencias cabe recurso por parte del demandado

«Esta es una victoria moral para mi»

Stella González, que también ha tenido un segundo fallo a su favor del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Ourense, que le reconoce el derecho a cobrar por los trabajos que realizó desde 2015, que estaba fuera de su sueldo y atribuciones, «y que realicé sin problema, pues nunca me asustó el trabajo», afirma, confiesa que «la verdadera victoria es la moral; lo de menos es el dinero. Ojalá no hubiera tenido que sufrir todo esto y no fuera necesario tener que defenderme en los juzgados».

