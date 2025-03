Una joven gallega crea joyas con bigotes y pelos de mascota: «Hice un anillo de mi gata Chispa y tuvo éxito»

Bea Cándido es una joven de Verín que comenzó casi por casualidad en la joyería. Estudió diseño gráfico y ahora, con 24 años, está a punto de terminar un máster en diseño UX y UI, formación que combina con su actividad como artesana. «Quería empezar a trabajar con arcilla y terminé comprando un kit de resina sin pensar que sería con lo que más trabajaría», relata. Esto fue hace tres años, «aunque me puse más en serio, hace dos», matiza.

Empezó utilizando elementos de botánica para sus creaciones como flores, hojas, ramitas o raíces, y desde hace casi un año también realiza piezas con pelos, mechones o bigotes de perros y gatos, que los clientes le piden como recuerdo de sus mascotas, bien porque ya no están o por el gran amor que les tienen.

-¿Cómo se le ocurrió crear joyas con bigotes y mechones de mascotas?

Me lo planteé como si fuera un recuerdo más. Hay artesanos que fabrican piezas con cenizas de allegados, o con dientes de leche de un hijo. Así que, teniendo en cuenta que las mascotas también son parte de la familia, se me ocurrió que los pelillos de un perro o un gato también podían usarse para diseñar colgantes y anillos, y como yo tengo una gata siamesa, pues diseñé una sortija para mí con los pelillos de Chispa -que así se llama su felina-. Compartí la forma de hacerlo y el resultado final tuvo bastante éxito; hasta me llamaron de la TVG para hacerme un reportaje.

-¿Es pionera en esta práctica?

Pues no sabría decirte. Por lo que me muevo en redes sociales, en Galicia no he visto a nadie que utilice esta técnica, y tampoco a nivel nacional, pero no me extrañaría que a alguien se le haya ocurrido como me pasó a mí.

Joyas, marcos, chapas, llaveros... con adn perruno y gatuno / Bea Cándido

-¿Por qué gustan este tipo de piezas?

Como decía, no dejan de ser recuerdos bonitos de una mascota que acaba de fallecer, o que aún vive y con la que uno tiene un vínculo fuerte, así que hay mucho amante de los animales que le apetece tener algo de su perro o su gato para siempre.

-¿Cómo es el proceso de elaboración?

Hay que mezclar dos componentes para elaborar el material de resina con el que vamos a trabajar. Esa masa transparente se va colocando por capas sobre el bisel de la joya en cuestión y entremedias irá el pelillo. Tras una primera capa, se coloca el mechón o los pelos del bigote, que en sí mismos los utilizo como parte del diseño que quiero crear. Por ejemplo, si se trata de hacer una cruz, utilizo vello por vello, y lo dispongo de esa manera para que simule ese dibujo. Es una técnica que necesita de mucha precisión y ser muy meticuloso, ya que los pelos no dejan de ser elementos muy pequeños. Después se seca con una lámara ultravioleta, como las que se usan para las manicuras, y remato lijando bien la pieza para que quede perfecta.

-¿Qué tipo de objetos realiza?

Hago colgantes, pendientes, también anillos y sortijas, pulseras, conjuntos a juego de joyería, marcos para fotos, llaveros y chapas con el nombre de la mascota, accesorios... También estoy especializada en diseños de piezas con elementos botánicos, que se pueden combinar con los pelillos, como son las hojas o las flores. Por ejemplo, utilizar el pelo del bigote a modo de tallo de una flor que también coloco dentro del diseño. Se pueden hacer cosas más sofisticadas, con pan de oro, purpurina, arena de la playa, o polvos de colores que se mezclan con la resina para darle una tonalidad en concreto.

Joyas, marcos, chapas, llaveros... con adn perruno y gatuno / Bea Cándido

-¿Qué canales utiliza para la venta de sus creaciones?

El boca a boca, pero sobre todo las redes sociales, que es donde se consigue más visibilidad. Ahí comparto todas las cosas que hago como artesana. En Instagram soy @xeitosa.creacions.

-¿Cuáles son los precios?

Depende mucho de la pieza, claro, pero el margen de tarifas suele estar entre los 30 y los 60 euros.

Joyas, marcos, chapas, llaveros... con adn perruno y gatuno / Bea Cándido

-¿Ha fabricado algún objeto para otras mascotas, al margen de perros y gatos?

La verdad es que no. No se ha dado el caso, pero no me cierro a otros animales de compañía, siempre que sean peludos como puede ser el caso de los conejos. También trabajo con cenizas, aunque de momento no he hecho nada con los restos incinerados de una mascota.

- ¿Cómo se 'cosecha' ese mechón de un perro o esos pelos del bigote de un gato?

Lo que no se debe hacer es cortarlo o arrancarlo. El cabello de los animales también se cae, así que hay que recoger esos vellos cuando se les caigan.