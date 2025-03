Condenada una propietaria por sacar del piso pertenencias de su inquilina morosa

Una mujer pensionista, de 67 años en la actualidad y sin antecedentes penales, compareció este martes en el juzgado de lo Penal 2 de Ourense y aceptó una sentencia que la condena como autora de un delito de coacciones. Tenía a una inquilina que no le pagaba el alquiler pero la propietaria incurrió en un delito por entrar en la vivienda, cuando la residente no estaba, y retirar pertenencias de la moradora. Las bajó al portal, harta de que no le abonase los 250 euros mensuales de renta, ni los gastos de los suministros del piso, ubicado en Maside.

La propietaria devolvió las pertenencias a su lugar, después de que otra mujer, una amiga de la inquilina, avisase a la Guardia Civil. La dueña de la vivienda pagará una multa de 1.620 euros. Ese es el final, por la vía penal, a su reacción ante los impagos de la inquilina. En un procedimiento civil, la moradora morosa fue desahuciada a principios de julio de 2023. En la fase de instrucción de la causa por el delito de coacciones, la propietaria aseguró que la inquilina incumplidora solo le había pagado un mes.

Un contrato verbal de alquiler

La dueña alquiló la vivienda a la moradora en junio de 2022, mediante un contrato verbal. El acuerdo establecía que la residente debía abonar 250 euros al mes de alquiler para vivir en el piso. Harta de que la inquilina no le abonase el precio pactado, ni tampoco los gastos por los consumos de los suministros del domicilio, el 10 de enero de 2023 se presentó en el piso y, aprovechando que la arrendataria no estaba, entró y sacó sus pertenencias, dejándolas en el portal. La propietaria llegó a bajar una bolsa de patatas, sábanas, mantas y un colchón, entre otros objetos.

La arrendataria echó en falta 900 euros

Una amiga de la inquilina se enteró de los hechos y llamó a la Guardia Civil. Un agente convenció a la dueña de la vivienda para que devolviera los enseres. La amiga de la moradora prestó ayuda en esa labor. Aunque la arrendataria manifestó que le faltaron diversos objetos —900 euros en efectivo, una colonia y un juego de perlas de río— no se encontraron pruebas de que la acusada tuviera algo que ver con su desaparición, según el relato de hechos de la Fiscalía. Finalmente, y por el cauce reglamentario de la vía civil, la residente morosa fue desahuciada de la vivienda el 5 de julio de 2023.

El acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, y al que la acusada dio su visto bueno este martes, en la sala de vistas del Penal Número 2 de Ourense, reduce a un total de 1.620 euros la cuantía de multa que la encausada debe abonar para saldar la pena por el delito de coacciones. Se trata de una cifra notablemente inferior a la que inicialmente solicitaba para ella el ministerio público, de 7.200 euros. La dueña de la vivienda anunció su intención de saldar cuanto antes y en un solo pago la sanción, para dejar resuelto ya el procedimiento.