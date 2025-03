Calma tensa en el sector del vino ante la amenaza de aranceles de EE UU

En Düsseldorf, Alemania, terminó ayer la feria ProWein, una cita que se identifica como el evento número uno para el sector del vino por cubrir el mercado mundial convirtiéndose, desde hace más de 30 años, en un punto de encuentro para los negocios, por la gran cantidad de acuerdos comerciales que se firman. Hasta allí se desplazaron representantes de las cuatro denominaciones de origen ourensanas: Ribeira Sacra, Valdeorras, O Ribeiro y Monterrei para buscar una mayor promoción internacional. Todo ello en el marco de una amenaza comercial desde el otro lado del Atlántico: la subida de aranceles que propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los vinos europeos, alcanzando el 200%.

«Ha sido uno de los temas de conversación», reconoce desde el Consello Regulador de la Denominación de Origen de O Ribeiro el técnico Luis Vázquez. Pero, por el momento, para esta denominación, no va más allá de eso, «un tema», sin más preocupación porque la confianza está depositada en que se quede en un brindis al sol y porque «nuestro mayor problema no es el arancel, es darnos a conocer».

Un mercado «potencial»

Así esgrime Vázquez que la Denominación de Origen de O Ribeiro exporta un 5% del total de su producción, cifra de la que el 75% se queda en el continente europeo, llegando alrededor del 20% a Estados Unidos, un mercado donde, pese a la amenaza, los de O Ribeiro quieren seguir expandiéndose. «El mismo día que Trump tomó posesión estábamos aterrizando en Estados Unidos para hacer una campaña de promoción en cinco estados», rememora en este sentido Vázquez, que reconoce que «hay mucho margen entre exportador y distribuidor, pero evidentemente le añades un 200% y seria un hándicap para seguir manteniendo las ventas que, desde nuestro punto de vista, deben aumentar».

«No va a ser una barrera, es un problema y un obstáculo, pero no es un muro para que desistamos de un mercado con un potencial de mejora considerable. Somos una D.O. pequeña y la conclusión que sacamos después de recorrer estados con los showrooms es que nuestro producto es muy valorado, pero desconocido. Por tanto, vamos a apostar igual por Estados Unidos, porque vemos que cuando se conoce nuestro producto se valora y se incrementa la compra», defiende el técnico del Consello Regulador.

Para él, «en el peor de los casos aunque este señor decidiese añadir una tasa hay temas que preocupan más, como la disminución del consumo del vino a nivel mundial».

Presumir de calidad

En un lado casi opuesto de la balanza se encuentra una Denominación de Origen que presume de conocida y valorada: Valdeorras. Desde su Consello Regulador la opinión es mucho más tajante, «donde se nos reconozca y se nos quiera es donde estaremos», subraya el técnico Santiago Pérez.

Para esta aseveración tira de los llamados ‘Puntos Parker’, el prestigioso sistema de calificación de vinos de Robert Parker, un famoso crítico de vino estadounidense. Este se basa en una escala de 100 puntos, una cifra que alcanzan menos de 30 vinos españoles y un único gallego, el Sorte O Soro de esta denominación. «Esto implica que los preescriptores dejarán de tomar una de las maravillas del mundo, que es el godello de Valdeorras. No podrán disfrutar de la excelencia de uno de los mejores blancos del mundo», advierte Pérez.

En concreto, Valdeorras exporta a EE UU 38.000 litros de un total de más de 7 millones de botellas producidas, por lo que, «no es casi nada, así que si se produce el arancel buscaremos otro mercado para esos litros», sostiene el técnico. Expone que el mercado fuerte a nivel de exportaciones para la denominación se encuentra repartido entre Reino Unido, Alemania y Países Bajos. No obstante sí que «nos influye de manera indirecta porque las bodegas gallegas que tienen allí un 30% o 40% de exportación van a entrar a nuestro mercado a competir», dice.

Amenaza y no realidad

Entre unos y otros se encuentra la Denominación de Origen de Monterrei. Allí mantienen la expectativa de que «no se produzca», pero sí pasa tienen claro que «lo que sucederá es que no se exporten vinos para allí». Así responde el técnico Luis Miguel López a las palabras de Trump, apuntando que «está claro que todas las medidas que vayan encaminadas a poner aranceles a la exportación a cualquier país destinatario de nuestros vinos va a repercutir negativamente», pero con la esperanza de que «no se produzca porque dijo que podría hacerlo, pero tampoco que lo iba a hacer, así que esperamos que quede en amenaza y no en realidad».

López valora que a la D.O Monterrei le afectaría en la exportación de vinos blancos, «pero en cantidades pequeñas», porque su principal comprador en América es México. Así que resume el sentir general, «habrá que ver en qué queda».