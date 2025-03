Un ourensano, vendedor del año de la ONCE en Galicia

Rubén Rodríguez ha sido seleccionado como el Vendedor del Año de la ONCE durante 2024 en Galicia. Ha sido elegido entre un grupo de nueve vendedores finalistas de toda la comunidad autónoma.

Se trata de un galardón con el que la organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías, en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Para Rubén «es un reconocimiento que me emociona mucho aunque no me lo esperaba para nada, porque seguro que en Galicia hay vendedores mejores que yo», asegura con humildad mientras luce un cupón de la ONCE serigrafiado con su imagen, un recuerdo que será para siempre.

Comenzó a trabajar como vendedor de la ONCE el 18 de mayo de 1993 y desde entonces siempre lo ha hecho en su punto de venta a la entrada del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde «somos parte ya del mobiliario urbano: el barrendero, el quiosquero de la prensa o yo». Lo que más le gusta de su trabajo es el contacto con la gente: «aquí hay muchos clientes que son amigos. Además va a hacer ahora 13 años que vivo en el barrio, por lo que aparte de trabajar pues compro el pan, me tomo mi café, hago toda la vida aquí y soy uno más en el barrio, claro», concluye.