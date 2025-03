O galego dinamiza o patio do recreo

Non é o idioma que falan habitualmente, pero si co que xogan no recreo. Durante tres semanas, o galego será o rei do patio no CEIP O Couto de Ourense, nunha iniciativa que forma parte do proxecto «Falemos+» que da continuidade ao programa «21 días co galego» co que a Xunta promove o uso do galego oral entre a xente nova dentro e fora das aulas.

Neste centro educativo da cidade de Ourense, a coordinadora de Dinamización da Lingua Galega, Patricia López Rodríguez, propúxose dinamizar o patio do colexio con xogos nos que a lingua fose protagonista, pero tamén creando un espazo de convivencia que non é habitual neste CEIP.

«Os patios están divididos e os alumnos de diferentes cursos non coinciden, así que decidimos xuntalos», explica a docente. Os cursos más avanzados, 4º, 5º, e 6º de Primaria asumen o rol de monitores e axudan cos xogos aos de Infantil e 1º, 2º, e 3º. Unha xerarquía na que todos están «encantados», afirma Patricia, que destaca a implicación de todo o alumnado neste proxecto que se desenvolverá durante 21 xornadas.

No proxecto participan alumnos de todas as estapas educativas. / Iñaki Osorio

A programación comezou o luns 10 e cada día hay unha actividade: falar, xogar, ciencia, escribir e ler e cantar e bailar. Dunha «caixa de sorpresas» van sacando tarxetas con palabras en galego sobre as que orbita o xogo. Desde pintar e debuxar con tizas de cores a facer un boneco de neve con bicarbonato ou disputar unha carreira de obstáculos.

Un dos xogos na xornada deste luns. / Iñaki Osorio

«Os nenos o pasan xenial e aprenden moito vocabulario», asegura a profe. ¿Afianza o uso da lingua? «Non, cóstalle», admite Patricia, «pero estas actividades o que fan e que teñan unha valoración positiva cara o galego, que non digan ‘que rollo, en galego’, como pasaba hai anos. Agora xa ningúen o di», sinala.