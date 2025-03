Manuel, el hombre de 74 años de Lobios que fue víctima de una banda de violentos asaltantes: «Ya me siento seguro en mi casa»

«Me encuentro en fase de recuperación. Cada día que pasa me siento mejor, más seguro, ahora incluso me sujeto de pie, estoy en buen camino», resume Manuel Paz, un hombre de 74 años dedicado a la construcción que fue víctima del violento robo perpetrado por una banda en su casa de Vilameá (Lobios), la madrugada del 19 al 20 de enero.

Hace un mes que los cinco presuntos autores fueron detenidos por la Guardia Civil. Entre ellos, y como presunto ideólogo, el informático del Concello de Xinzo de Limia, que pasó de testigo protegido a detenido tras ser incriminado él, a su vez, por otro sospechoso. Los cinco continúan en prisión provisional.

Este martes se celebró en Lobios un acto institucional, promovido por el Concello, con el objetivo de reconocer en público la labor de los investigadores del instituto armado. Al acto asistió el perjudicado, así como su mujer, que también se encontraba en el domicilio, y un hijo del señor. «Siento tranquilidad plena en todos los aspectos desde que la Guardia Civil actuó. Me siento incluso seguro en la propia casa, donde no tenía confianza ninguna», manifestó a los periodistas.

Durante las dos semanas y media posteriores al violento atraco, Manuel permaneció ingresado en el hospital, por las graves lesiones sufridas. Unos diez días después del alta tuvo que regresar, en ambulancia, por una hemorragia. En el CHUO fue intervenido. El señor continúa bajo seguimiento.

Sobre los hechos y su dura experiencia como víctima declarará este viernes como testigo, ante la magistrada instructora de Bande. Los asaltantes lo abordaron en el garaje —el septuagenario bajó al escuchar ladrar a los perros— lo ataron en el suelo y golpearon con brutalidad, para exigirle dinero.

La víctima de la violenta banda de asaltantes lanza un mensaje de gratitud a la Guardia Civil y también a los vecinos de Lobios, por su «apoyo total», valora Manuel. «Me siento arropado por ellos, les agradezco todo el cariño y apoyo».

Mandos de la Guardia Civil con la placa de agradecimiento por la resolución del robo violento de Vilaméa. / IÑAKI OSORIO

La alcaldesa de Lobios, Carmen Yáñez, y el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, participaron en el acto de reconocimiento al que asistieron los máximos responsables de la Guardia Civil en la provincia, liderados por el jefe de la Comandancia, el teniente coronel Rafael Berguillo. El gesto de las autoridades civiles con el instituto armado se llevó a cabo aprovechando la presencia de los mandos del cuerpo en su reunión mensual periódica de coordinación entre los responsables de unidades.

«El mayor reconocimiento es ver la cara de este señor, y encontrarlo cada vez más alegre y contento», valora el jefe de la Comandancia

«Queremos reconocer la labor, la dedicación y el esfuerzo llevado a cabo por todos los integrantes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense», introdujo la regidora, que destacó la «encomiable labor» de los agentes. «Sois ejemplo de eficacia, eficiencia, compromiso y entrega. Representáis honor, integridad, lealtad, valor, sentido de la justicia, imparcialidad, neutralidad, responsabilidad y espíritu de sacrificio. Todo por lo que merece la pena luchar», alabó la alcaldesa.

Yáñez hizo entrega de una placa de agradecimiento que recogió el capitán Juan José López Castro, el responsable de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense. Los siete componentes del área de Patrimonio de la unidad, que trabajaron activamente en el caso, también recibieron un detalle en reconocimiento a su intervención.

El capitán jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Juan José López Castro, recoge una placa de reconocimiento entregada por la alcaldesa de Lobios, Carmen Yáñez. / IÑAKI OSORIO

«Es una imagen que permanecerá en la memoria de las personas que tuvimos contacto con el escenario de estos hechos, que daba prueba de la violencia empleada. Llamó la atención a los investigadores», indica el capitán de la Policía Judicial. «Consideramos que es un grupo organizado criminal», confirma.

El caso fue bautizado como ‘Operación Aquis’. Los agentes se incautaron en los registros en Xinzo y Ourense de distintas armas, drogas, punteros láser, inhibidores de frecuencia y dispositivos que permiten copiar frecuencias, por ejemplo de mandos de apertura o de desactivación de una alarma.

En el acto, el capitán López Castro reafirmó él «compromiso de la Guardia Civil con las víctimas; siempre vamos a estar a su lado». Como responsable de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, destacó la «dedicación y profesionalidad» de los agentes, como prueba —siguió el capitán— la desarticulación de varias bandas criminales.

Armas, drogas y dispositivos de frecuencia incautados en la 'Operación Aquis'. / GC

El subdelegado del Gobierno resalta el «trabajo riguroso, profesional, paciente y discreto» de la Guardia Civil. Eladio Santos hizo un llamamiento a que «la preocupación, natural cuando hay algún hecho delictivo, se acompañe de paciencia, confianza y del convencimiento de que la Guardia Civil va a solucionar el problema, más pronto que tarde», dice el político.

«Todos debemos hacer un esfuerzo emocional para controlar nuestra ansia y confiar de manera convencida en la determinación y profesionalidad de la Guardia Civil. Y en los resultados, que al final acaban llegando», expone Santos.

Acto institucional en Lobios. / IÑAKI OSORIO

"Para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí. Te digo de corazón, como jefe, que la mayor satisfacción que podemos tener es que tú te sientas realmente bien, que te vayas recuperando y notes que puedes ir a la calle y estar tranquilo", expresa el teniente coronel ante la víctima

El teniente coronel Rafael Berguillo destaca a los investigadores como ejemplo de «abnegación, sacrificio, compañerismo y trabajo, sin esperar absolutamente nada a cambio». El jefe de la Comandancia miró al público y, dirigiéndose a la víctima del asalto y a sus familiares, expresó: «El mayor reconocimiento es ver la cara de este señor, y encontrarlo cada vez más alegre y contento».

Berguillo dijo a Manuel: «Para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí. Te digo de corazón, como jefe, que la mayor satisfacción que podemos tener es que tú te sientas realmente bien, que te vayas recuperando y notes que puedes ir a la calle y estar tranquilo».

El teniente coronel reitera una advertencia a los criminales: «No va a haber absolutamente ningún grupo organizado que pise esta tierra que no nos tenga a nosotros detrás, e iremos detrás se vayan a donde se vayan». Berguillo pide a las autoridades políticas «que nos cuidéis y, por favor, nos deis cariño. Nosotros vamos a devolver compromiso y trabajo», finalizó.