Casetas trampa, drones y cámaras de rastreo para recuperar a Kiko

No es un peligroso fugitivo. Se trata de un simpático perro acostumbrado a buscarse la vida en la calle, muy miedoso y asustadizo. A Kiko lo sacó de la perrera la protectora carballiñesa Arume hace algún tiempo, pero se escapó de su acogida al poco de llegar. Está localizado en la ciudad de Ourense donde hay personas que le dan de comer.

Llevan muchísimo tiempo intentando recuperarlo, con todo tipo de dispositivos al alcance: «jaula y caseta trampa, cámaras de rastreo, drones, rutinas... Vamos a diario por las zonas donde lo tenemos controlado pero no lo damos cogido porque le dan de comer en distintos sitios, lo asustan, lo persiguen... Y así es imposible».

El astuto Kiko sabe escabullirse, a pesar de que «tenemos voluntarios pendientes solo de este caso y dedicando mucho tiempo para poder recuperarlo sano y salvo». Una tarea que se está haciendo difícil por lo que desde la protectora piden «por favor no le deis de comer, que nadie le ponga comida en ningún sitio».

Apuntan que «por supuesto tenemos una denuncia puesta, Kiko tiene chip a nombre de Arume y su nueva familia lo espera desde hace mucho tiempo con los brazos abiertos para ofrecerle la vida que se merece y la seguridad que necesita para poder empezar una nueva vida».

Por ello, y con la intención de facilitar su captura, desde la protectora piden que «si lo veis no lo persigáis, simplemente mandarnos su ubicación, aunque ya lo tenemos controlado. El problema es que la gente le da de comer en distintos puntos de la ciudad y así se nos complica día tras día el poder cogerlo. Ya lo hemos pedido varias veces, pero no nos hacen caso y nuestros esfuerzos se ven saboteados...». Por supuesto, «no dudamos de las buenas intenciones, pero por favor no dificultéis nuestro trabajo de rescate más tiempo».

Para cualquier información sobre Kiko desde Arume piden a los interesados contactar por WhatsApp al número 637751586.