Asamblea de Espazo Veciñal Aberto para estudiar la problemática de la vivienda

El nuevo colectivo Espazo Veciñal Ourense, que acaba de nacer para defender el derecho a una vivienda digna, ante las dificultades, que no son ajenas a la ciudad ourensana, para conseguir una vivienda digna, ante la escasez de las ofertas de alquiler, sus altos precios, y la dificultades para obtener una hipoteca y, sobre todo, para poder pagarla, se reúnen hoy en la zona de rianxo de la Plaza de Abastos de As Burgas, en asamblea para estudiar las medidas a tomar y preparar la movilización prevista inicialmente para el 5 de abril. Piden entre otras cuestiones que se declare las zonas tensionadas en Ourense; prohibir la vivienda turística no especular con la vivienda en general.