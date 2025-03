Rueda llama al orden a Jácome y le pide «seriedad y diálogo» y que deje «el victimismo»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hizo ayer una llamada al orden al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ante las insistentes críticas de «bloqueo a la ciudad» que le hace al Ejecutivo Gallego y al primer mandatario gallego, por no recibirlo, desde hace 12 meses, y ante ante el menosprecio a los proyectos de la Xunta Ourense, pide a Jácome que deje «·el victimismo», trabaje «con seriedad» y apueste por el «diálogo constructivo»· con el Gobierno gallego.

En los últimos días un alcalde desatatado, como si de una etapa de grosera precampaña se tratase, Jácome ha agudizado las críticas contra la Xunta, e incluso ha calificado de «ofensa» a la ciudad y «descafeinado», un proyecto de vial de la Nacional 525 con CHUO. Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense tampoco se libró de las críticas de Jácome que ve "gilipollas"· traer a 50 personas damnificada s por la dana de Valencia a tener un respiro termal en Ourense de forma gratuita. E incluso ve "de gilipollas" esa sensibilidad y solidaridad

A falta de contacto con los medios de comunicación —es el único alcalde de España que dice que toda la prensa de una ciudad miente y le tergiversa sus declaraciones — Jácome se comunica por sus redes, desde X a Intagram, Facebook y otras, y ayer, el mismo día que Rueda venía a Ourense el alcalde colgó el siguiente comentario : «El presidente de la Xunta viene hoy a Ourense, para una entrevista con Federico J.Losantos, pero al mismo tiempo Rueda lleva 12 meses sin querer entrevistarse con el alcaldee de la tercera ciudad de Galicia, Ourense». El motivo principal de la visita era la inauguración de una nueva UCI en el complejo hospitalario

A preguntas de los informadores sobre esta nueva crítica, Alfonso Rueda indicó que «hay voluntad de colaborar con todos los concellos» y que no es precisa o una reunión física con los regidores para consensuar proyectos.

Le afeó sin embargo al alcalde que tras cumplir con el compromiso de que la Xunta haría el vial de conexión con el CHUO «algo que salió de la última reun que tuve con él, se le envió el proyecto para que haga alegaciones de tipo técnico y antes de conocerlo, lo que vemos es que hace una crítica de tipo político», explica Rueda, en relación al largo comunicado —comunicados por escrito que sí envía diariamente el regidor a los mismos medios a los que acusa de mentir— en el que calificaba ese vial de «aldraxe». Rueda le sugiere que «·intentemos trabajar con seriedad y espíritu de colaboración; así saldrán las cosas, con dialogo fluido; de hecho el alcalde de Ourense sigue hablando con los conselleiros. Si las cosas que plantea la Xunta se trabajan espíritu constructivo saldrá . No hacemos todo bien, pero ahí está el Concello para intentar mejorar y dialogar entre todos».

El líder del PPdeG niega otro bipartito con DO, solo apoyos puntuales

A la pregunta ayer de si hay distintas opiniones en el PP local y en el propio grupo municipal popular,sobre si hay que volver a reeditar un bipartito de gobierno en e Concello con Jácome, Alfonso Rueda fue tajante. Señaló que los grupos municipales como el del PP «·tienen autonomía», y también el derecho a tener «distintas sensibilidades» pero el criterio «es único, y ahora mismo estamos fuera del Gobierno municipal de Ourense. Solo le damos apoyos puntuales en cuestiones que entendemos que son beneficiosas para la ciudad».

Un alcalde desatado contra el PP

PP y DO parecen ya los mejores-peores enemigos íntimos. Pese a que ambos se necesitan pues el apoyo de ambos partidos permite a Jácome aprobar los temas importantes en el Concello de Ourense y los diputados de Democracia Ourensana son el apoyo a Luis Menor para la mayoría en la Diputación.

Ayer y sin venir a cuento el alcalde de Ourense, arremetía contra Luis Menor y como es habitual el Jácome contra el termalismo. Critica el acto solidario de la Diputacion con los mayores de Massanassa en Valencia cuyo pueblo y muchas vidas quedaron enterrados por la Dana, a los que está brindando una cura termal en Arnoia y consdiera que "eso no tiene nada que ver con la empatía ni la sensibilidad si no con no ser gilipollas". También y a pesar de haber repartido hace pocos días y personalmente con otros concejales, 12.000 orellas de Entroido entre los ourensanos pagadas con dinero del Concello, critica que Luis Menor "haya sido bueniño y espléndido con dinero ajeno"· .

En su línea de negar el potencial del termalismo ourensano -salvo si se trata de su proyecto de parque lúdico termal para el que reclama más de 25 millones de euros - afirma que ese gesto solidario con los damnificados, es "una forma de rellenar habitaciones" de termalismo porque insiste, en sus desatadas redes personales en que es "un bluf"-