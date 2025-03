Un octogenario que no conduce desde que atropelló a una mujer, condenado a multa

Está a punto de cumplir 87 años y hace más de dos que no conduce, desde que atropelló a una mujer que cruzaba correctamente por un paso de peatones, en Xinzo de Limia, la mañana del 5 de enero de 2023. La mujer, que tenía 44 años, resultó herida. El octogenario, autor de un delito de lesiones por imprudencia, acudió ayer al juicio, en el Penal 2 de Ourense, y aceptó una sentencia que le impone una multa de 720 euros, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante dos años. Según dijo, ya no se pone al volante desde que ocurrió este suceso. En el pasado trabajó como camionero, con rutas que lo llevaron a Alemania o Francia. «Nunca me había pasado nada de esto», lamentó el señor en la vista.

Sobre las 11.45 horas del 5 de enero de 2023, al llegar al paso de peatones situado en la Avenida de Ourense, frente a la Plaza Mayor de Xinzo, lo atravesó pese a que el semáforo se encontraba en rojo para los vehículos y, "sin cerciorarse de que un peatón lo estaba atravesando, continuó la marcha", dice la Fiscalía en su escrito, un hecho que se da por probado tras la conformidad del acusado y el acuerdo de la Fiscalía, la defensa y el abogado de la aseguradora.

La compañía depositó, en septiembre de 2024, más de 12.000 euros para la indemnización de la víctima: 6.765,51 euros por el tiempo de recuperación de las lesiones —155 días— y 5.011,24 euros por las secuelas. Habrá que añadir la cifra que se determine, en la fase de ejecución de sentencia, para compensar a la víctima por una intervención quirúrgica de la rodilla. La mujer presentaba una patología previa (artrosis) que condicionó la sintomatología tras el atropello, así como su evolución.