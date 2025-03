Una nueva asociación vela por los intereses del sistema de dependencia

El Centro Marcos Valcárcel fue el lugar elegido para dar a conocer una nueva Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade, una agrupación que surgió en enero con el objetivo de garantizar unos cuidados de calidad en las instituciones públicas de dependencia. Así lo ilustró Eva Gutiérrez, portavoz de ProCAPD, plataforma que ya se ha sumado a esta causa porque, aunque la asociación aún se encuentra en proceso de constitución formal, su misión ya está definida: luchar por la gestión pública directa de los centros de dependencia en Galicia.

Lo explicó el portavoz, Francisco Vizcoso, durante una extensa intervención en la que destacó que el objetivo principal de la asociación es que los centros de dependencia sean gestionados exclusivamente por el sector público, en contraposición al modelo actual, que «cada vez se inclina más hacia la privatización». En este sentido, fue Gutiérrez quien recordó lo que pasó con el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense, donde «la Xunta no cumplió su promesa de que la gestión fuese pública, a pesar de un compromiso previo firmado», lo que ha llevado a la asociación a «encontrar un apoyo que no encontramos en la Xunta de Galicia».

Precisamente Vizcoso señaló que la situación del sistema de dependencia en Galicia ha sido analizada por la plataforma, llegando a la conclusión de que la actual dinámica «genera un traspaso de dinero público hacia intereses privados». Alertó de que, debido a la escasez de plazas en residencias públicas y las largas listas de espera, muchas familias se ven obligadas a recurrir a servicios privados de alto costo, lo que está provocando un «factor de empobrecimiento generalizado, incluso entre las clases medias».

Un sistema «carísimo»

«El sistema se está convirtiendo en un sistema de beneficencia low cost, dirigido a las personas con menos recursos», comentó, esgrimiendo que «una persona que tenga unos ingresos superiores a los 800 euros ve como sus posibilidades de resolver sus problemas de dependencia dentro del sistema público gallego son prácticamente inexistentes, no les queda otro remedio que acudir a un privado carísimo, en Vigo superan ya los 3.500 euros», ejemplificó.

Subrayó que, si bien la gestión pública puede ser más costosa que la privada, es «esencial» para garantizar una atención de calidad porque «el beneficio económico y los cuidados de calidad son términos antagónicos». «En una residencia los componentes de coste son los gastos de personal seguidos los de restauración, la comida, que es donde se maximizan beneficios. Comparando lo que cobran en la pública con los convenios de la privada, la pública es aproximadamente un 33% más cara, pero la calidad de los cuidados no tiene comparación, pensamos que es absolutamente necesario que los poderes públicos se hagan cargo de su gestión pública y que el escapismo al que recurre la Xunta con la llamada gestión social no tiene mucho sentido», dictaminó.

Por ello, con esta plataforma buscan «crear un entramado organizativo lo suficientemente poderoso para hacer que exista un movimiento social que ponga los problemas de la dependencia en primer plano», problemas que se resumen en la palabra «público»: quieren financiaciones, titularidades y gestiones que cumplan ese requisito.

Así las cosas, la plataforma, que ya cuenta con un grupo promotor, está por el momento en proceso de redacción de estatutos y en expansión, cualquier persona que quiera participar solo tiene que ponerse en contacto con ellos a través de su perfil en redes sociales o mediante su página web: www.asgaded.gal.

ProCAPD se marca el objetivo de «revertir» la gestión del Centro de Discapacidad

«Llegados a este punto marcha atrás no tiene, nosotros queríamos un centro gestionado directamente por la Xunta de Galicia». Ese sigue siendo el lamento de la plataforma ProCAPD tras decidir el ejecutivo autonómico que el Centro de Atención a Personas con Discapacidad será gestionado por una entidad sin ánimo de lucro.Eva Gutiérrez, la portavoz de la plataforma, recuerda que esta «está integrada por personas, madres y padres y el proceso de agotamiento a todos los sentidos es mucho, teniendo en cuenta que llevamos nueve años peleando en esta lucha». Una lucha que describen «contra Goliat y Goliat es tremendo, como un muro de hormigón». Es tal el hastío que resumen «no nos resta nada que podamos hacer».Aunque se refieren a corto plazo, cuando se dedicarán a «estar vigilantes durante los tres años que han dado de plazo». Tras ese tiempo el objetivo es ambicioso, «trataremos de revertir esta situación y que pueda pasar la gestión a manos públicas», pero, «por ahora nos toca esperar». Desde Asgaded echan el primer capote en forma de apoyo emocional, «las batallas que no se ganan son las que no se libran y en ese sentido la experiencia de las compañeras es totalmente loable», defiende Vizcoso, quien sostiene que «hay que mantener el tipo, mantener el debate, dar argumentos serios para convencer, porque existe el derecho para los cuidados adecuados en el atardecer de la vida y en Galicia la infraestructura es manifiestamente mejorable».