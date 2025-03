Ocho años por intentar asesinar a otro joven con un machete en una discoteca

La Audiencia Provincial ha condenado a ocho años y medio de prisión a un joven que intentó asesinar a otro en el interior de una discoteca, cerca de la barra. El tribunal impone la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima durante 10 años, así como la expulsión del territorio español en cuanto obtenga la libertad condicional, con la prohibición de entrar en el país durante 10 años. El acusado, en prisión provisional, es dominicano. La sentencia, que es firme, establece que debe indemnizar al perjudicado con 4.400 euros. Cabe recurso al TSXG.

En la madrugada del 5 de marzo de 2023, el acusado, que ya había tenido ese día un incidente previo con la víctima en el exterior de un pub, se acercó por la espalda, portando un machete de 45 centímetros de hoja y, sin ser visto, «le asestó un golpe de considerable intensidad en la cabeza». El perjudicado, según consta en la resolución, se giró, lanzó el vaso que llevaba en la mano y salió tras el acusado, consiguiendo darle alcance y haciéndose con el arma. Como consecuencia de la agresión, la víctima precisó 40 días de curación, de los que 30 fueron impeditivos para las actividades de la vida diaria.

Durante el juicio, celebrado el pasado 6 de marzo, el encausado sostuvo que no fue el autor de la agresión, negando haber estado en la discoteca de la calle Arturo Pérez Serantes. En concreto, en su alegato dijo que tras el incidente previo en otro pub «me fui a mi casa hasta que me detuvo la Policía allí». Cuando los agentes fueron al domicilio lo encontraron ebrio, con arañazos en el cuello, los brazos y la cara y, según la declaración de los policías, dijo que «había salido de fiesta, había tenido problemas y que sus problemas los arreglaba él».

En la sentencia, la versión exculpatoria es desvirtuada al recoger el testimonio del agente que visionó las grabaciones de las cámaras de seguridad y que «reconoce en las mismas tanto al agresor como al agredido, entrando y saliendo de la discoteca». Señalan además que el acusado «vestía una chaqueta de color azul, y en la misma se aprecian restos biológicos del lesionado y del acusado, lo que unido a que en la agresión medió un machete, donde aparecen restos de sangre de la víctima, conduce a estimar acreditado que el autor de la agresión fue el acusado».

Dirigió el arma a la cabeza

Los magistrados de la Audiencia destacan que no consta que el agresor «padezca patología mental alguna, ni que el día de los hechos presentara una limitación de sus capacidades psicofísicas que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos y actuar con arreglo a tal comprensión». La sala subraya que el ataque fue «sorpresivo, por la espalda, rápido y directamente dirigido a la cabeza». Empleó «un arma blanca de considerables dimensiones», todo lo cual «cercenó las posibilidades de defensa de la víctima y permitió al acusado asegurar el resultado perseguido». También destacan los jueces «el momento y circunstancia elegidos para acabar con la vida de la víctima», pues, indican, el encausado se aprovechó «de un momento distendido cerca de la barra de un lugar público, tras pedir una consumición, donde no parece que sea esperable ataque alguno». Todo ese contexto «determina que la inferencia del dolo de matar sea evidente, por más que circunstancias ajenas al agresor no hayan determinado un riesgo vital, que fue conjurado con la rápida asistencia prestada».