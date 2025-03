A juicio los daños en un panel publicitario de «Orense», con la cuestión lingüística de fondo

«Bienvenidos a Orense, ciudad que en gallego se llama Ourense», rezaba el panel publicitario que la asociación Hablamos español, presidida por Gloria Lago y que dice defender la libertad de elección de idioma y «los derechos lingüísticos de los hispanohablantes», costeó en una valla de la Avenida de Santiago, un espacio muy visible en el principal acceso norte a la ciudad de Ourense. Fue una polémica campaña que la entidad replicó también en otras localidades como Sanxenxo y A Coruña, donde el mensaje publicitario, como en Ourense, reflejaba en un mayor tamaño de letra el nombre en castellano del lugar: «Sangenjo», por ejemplo. La lona de Ourense fue objeto de daños justo después de su instalación, en junio de 2023. «Fóra intolerantes», expresaba una pintada.

«Ataques contra a nosa toponimia nunca vistos. Unha campaña que ten como única finalidade a de provocar e confrontar», criticó A Mesa pola Normalización Lingüística. El artículo 10 de la ley 3/1983 reconoce como única forma oficial de toponimia el término en gallego. «Era una campaña que pretendía reivindicar los topónimos de la Real Academia Española. La valla fue dañada con insultos, también tacharon el nombre de la asociación», declaró la portavoz de Hablamos Español este jueves en el juicio por posible delito leve que se celebró en Instrucción 2 de Ourense. Lago sostiene que se enteró de que habían roto la lona a partir de un tuit publicado por A Mesa. Denunció los hechos y, casi dos años después, el asunto será resuelto por la magistrada Celeste Ameneiro.

"Non hai ningún tipo de probas máis que as que se procuraron buscando vítimas propiciatorias, por parte da Policía, entre as persoas que defenden a lingua galega", critica A Mesa pola Normalización Lingüística

«O que vemos hoxe aquí é un auténtico escándalo, o xulgamento de dúas persoas acusadas de defender e promover a legalidade lingüística, concretamente o artigo 10 da Lei de Normalización Lingüística», critica Marcos Maceira, el presidente da Mesa. La entidad promovió una concentración de apoyo a las puertas del edificio judicial de Ourense, a la que se sumaron integrantes del BNG. Maceira lamenta que los dos denunciados hayan sido «sometidos a un proceso por parte das autoridades policiais e administrativas», mientras que otras instituciones, añade, «non se fan cargo de aplicar a legalidade, defender e promover a lingua galega».

Maceira lamenta un patrocinio de Xunta y la Diputación de Ourense a un programa de radio que anuncia el acto llamando a la ciudad «Orense». La plataforma en defensa del gallego recuerda que «os lugares de Galicia se chaman polo seu nome. O único nome dos lugares de Galicia é o legal, oficial e lexítimo». Sobre el caso juzgado este jueves, A Mesa considera que «non hai ningún tipo de probas máis que as que se procuraron buscando vítimas propiciatorias, por parte da Policía, entre as persoas que defenden a lingua galega», dice Maceira.

Concentración de apoyo a los dos jóvenes juzgados en Ourense. / ROI CRUZ

La acusación particular pide la condena de los dos jóvenes —solicita una multa para cada uno de 600 euros, así como el pago conjunto de una indemnización a Hablamos español de 230 euros, el importe de los daños en la lona—, mientras que la Fiscalía no acusa y considera que, de existir un delito, se trataría de unas presuntas coacciones, una infracción penal de índole privado que exige denuncia.

Los denunciados son un varón y una mujer jóvenes. Ella no acudió porque tiene exámenes. Él ejerció su derecho a no declarar. En la última palabra, en cambio, aprovechó para afear al letrado de Hablamos Español que se refierese a él por su nombre en castellano, cuando el DNI lo reconoce en gallego. Subrayó que A Mesa, de la que es asociado desde 2018, y su compañera desde 2024, «só promove o uso normalizado do noso idioma». Lamenta que se vinculara el caso con una cuestión ideológica por su participación —como independiente, dijo—, en las listas del BNG en Ferreira de Pantón.

"É público e notorio que as campañas desta entidade son sempre para impedir que o galego teña carácter de igualdade", lamenta la defensa

La defensa subraya que no hay pruebas, aun el caso de que se hayan aceptado las grabaciones de las cámaras de una estación de servicio cercana, una fuente de investigación que el letrado entiende que debería ser nula. Alega que las cámaras están autorizadas para la protección del establecimiento privado, pero usarlas como prueba, sin autorización judicial, cuando captan el espacio público atenta contra derechos fundamentales, como la intimidad, un parecer que la Fiscalía y la magistrada no comparten. El vídeo fue reproducido en el juicio. «É imposible identificar a ninguén nin ver causación de dano», expone el letrado Xosé Antón Pérez Lema.

El defensor cuestiona que la acusación no hubiese propuesto la declaración de los policías, prueba que el letrado de los jóvenes define como «esencial» para sostener el caso y ratificar el atestado que llevó a la identificación de los dos denunciados. En alusión a Hablamos español, Pérez Lema criticó la denuncia como «ideolóxica e e incluso divisiva. É público e notorio que as campañas desta entidade son sempre para impedir que o galego teña carácter de igualdade».