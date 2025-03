O BNG di que Jiménez Losantos fará en Ourense, e non en ‘Orense’ o seu programa

Bernardo Varela, voceiro do grupo provincial do BNG na Deputación de Ourense, traslada unha enérxica denuncia e rexeitamento ante a publicitación, atrocinada pola Deputación de Ourense e a Xunta de Galiza para anunciar a emisión en directo dende o Teatro Principal do programa de radio de Jiménez Losantos, pois emprega se emprega «a forma deturpada de Ourense, no canto do topónimo oficial, lexítima e propia “Orense” indican. En concreto a organización nacionalista na Deputación de Ourense estase referindo ao cartaz publicitario de Jiménez Losantos, que está a ser difundido cos logotipos de dous entes públicos como o son a Xunta e a Deputación de Ourense.

Para os nacionalistas resulta especialmente gravoso que despois dun acordo unánime na Deputación de Ourense fai só quince días, no que se recoñecía por parte de todos os grupos políticos, a necesidade de dignificar o idioma e fomentalo, agora apareza publicamente deturpando o nome propio e legal da provincia.

Desde o BNG apuntan que trasladarán hoxe mesmo a o goberno provincial unha pregunta para saber se ademais das instalacións nas que se promove un acto de afrenta á cultura e idioma galego conta con respaldo e aportacións de fondos públicos de todas e todos os ourensáns.