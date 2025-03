Tres años de guerra en Ucrania: vidas que se rehacen entre recuerdos y esperanza

Cuando se cumplen tres años del inicio de la guerra en Ucrania y en el marco de las recientes conversaciones mantenidas entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y el presidente estadounidense, Donald Trump, así como la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo «todo sigue igual».

Es lo que opina desde la seguridad de la provincia de Ourense una de las desplazadas por la violencia, Valentyna Lykhva. Ella llegó a San Xoán de Río desde Jarkov, una ciudad a tan solo 30 kilómetros de la frontera rusa, y ahora vive en Celanova, desde donde procura no estar muy pendiente de las noticias de su país, donde dejó a su hija mayor, una nieta y un suegro que se quedó como militar.

Valentyna y Yelizaveta atendiendo las ventas. | Iñaki Osorio

«Hablamos todos los días, nos hacemos videollamadas y puedo verlas, pero no dejan de preocuparme», cuenta desde su nuevo negocio, una floristería recién abierta en Celanova, un pequeño paso a recuperar su antigua vida lejos de casa, porque en Ucrania ya regentaba una floristería, «allí acababa de comprarla, era propietaria pocos días antes de que estallase la guerra», rememora.

Kateryna Machishin ante la fachada del restaurante Nova, donde trabaja. | Roi Cruz

En Celanova se encuentra «contenta», todo lo que se lo permite tener «el corazón roto» porque le gustaría que su hija cediese a su petición de iniciar una nueva vida con ella en esta provincia. «Ya son muchos años pidiéndoselo y me dice que no, como madre me pone triste que no me escuche, pero tengo que aceptarlo, le gustaría venir por la niña, pero allí está el marido y no puede venir», ilustra trasladando tres años después una situación muy similar a la que empezó en el 2022. Tanto así que las videollamadas siguen siendo interrumpidas por las alertas de bomba, «la diferencia es que ahora ya saben que hacer en esas situaciones, pero es muy triste», expone.

Su familia en Ucrania abandonó su ciudad de origen y ahora reside en la capital, en Kiev, «que está un poco menos peligrosa» y donde los habitantes han intentado volver a lo que era la normalidad, «salen a trabajar, han vuelto a las escuelas... Se intenta vivir sin miedo», explica mientras atiende en su floristería, una nueva aventura que le cuenta a su hija en esas llamadas telefónicas diarias en las que el objetivo es «distraernos un poco mutuamente. Yo quiero decirle cosas bonitas, que la alegren y la entretengan cuando hablamos», relata.

Para aterrizar en Galicia, Valentyna fue una de las ucranianas que con la Asociación SOS Termopil llevó a San Xoán de Río, un pueblo en el que reconoce que la trataron «muy bien», a ella y a sus hijos, una niña y un niño, que en la actualidad tienen 20 y 18 años y también residen en Celanova, donde la adaptación fue «mucho más fácil que en San Xoán al ya tener el idioma muy avanzado» , ser «mucho más grande, porque pasamos de una ciudad de muchos millones a un pueblo pequeñito» y tener unos amigos que fueron los que encontraron el local para abrir la tienda. «Aquí llegué con estrés y estaba como en shock, pero ahora ya me apetecía iniciar algo propio, abrir algo nuevo y visitando Celanova nos gustó la ciudad y fueron los amigos los que me dijeron que lo intentase».

En uno de esos paseos vio un cartel de «se alquila» en un bajo y el resto forma parte de un nuevo capítulo que se escribe poco a poco, « es complicado a veces porque aún hay cosas que no entiendo bien, pero cada día mejor» dice Valentyna, quien en la floristería cuenta con la ayuda de su hija, Yelizaveta, que también se defiende en castellano sin problemas y está adaptada a la villa.

Sobre su actual oficio aclara que no supone un problema, «los nombres de las flores no son distintos, una rosa en Ucrania también es una rosa aquí, eso es fácil para mi, además me gusta aprender y yo estudio lo que sea necesario», apunta mientras atiende a unos clientes, que «van llegando a la tienda aunque de momento llevamos poco tiempo funcionando».

Unas vecinas más

A la inauguración de ese comercio acudieron tanto Antonio Puga, regidor de Celanova, como Miguel Blecua, el alcalde de la que fue la primera parada de Valentyna, San Xoán de Río. El concello, que apenas supera los 500 habitantes, llegó a acoger a 50 ucranianos que huían de la guerra. De aquellos, tres años más tarde, no queda ninguno.

«Es una pena para el pueblo, porque aquí los tratamos bien y estaban integrados, eran uno más, pero muchas- porque los hombres no pudieron y no pueden salir del país- venían con niños y al final acabaron marchándose a Trives o Castro Caldelas para tener acceso a los colegios, porque el nuestro cerró hace muchos años, pero aquí pueden volver cuando quieran, son vecinos más», indica Blecua, quien todavía mantiene contacto con varias de las familias.

Otro concello que fue refugio lejos de Ucrania para muchas familias fue Maceda. El que era alcalde por aquel entonces, en el 2022, Rubén Quintas, se desplazó personalmente hasta la frontera con Polonia para aportar toda la ayuda posible. De su mano, y de la de asociaciones colaboradoras, llegaron 24 personas para «arrancar a más de 4.500 kilómetros, sin conocer nada, ni siquiera el idioma», recuerda el ex-mandatario local, que reconoce que «estar allí fue algo que me transformó, todo lo que se vio en televisión no le hizo justicia, no le podía hacer justicia».

Desde el concello se volcaron para hacer la llegada lo mas fácil posible, «alquileres de piso, clases de español, muchas donaciones de ropa...Todo el pueblo se involucró», sostiene Quintas, quien mantiene trato con los 9 vecinos ucranianos que quedan en el pueblo, cinco adultos y cuatro menores que «hablan un castellano perfecto, pero un gallego tan de aquí que aun sorprende más, muchos llegaron tan pequeños que todo su uso de razón es ya en esta tierra» señala.

El "sí, quiero" a un Estrella Michelín

En ese grupo de 24 personas se encontraba Kateryna. Ella se mantiene en Ourense, aunque lejos de Maceda. Un anuncio en una aplicación de búsqueda de empleo la llevó hasta la capital: «vi ‘¿quieres trabajar en un Michelín?’ y en mi país no había eso, pero dije ‘sí, si quiero’» , relata como si ser la cocinera de un restaurante de Estrella Michelín fuese tan fácil, sin apenas conocer el idioma y poco más la ciudad.

Hizo las entrevistas en el restaurante Nova, era el verano de 2023 y desde ese septiembre es la cocinera, profesión que ya ejercía en Ucrania y también desempeñó en el castillo de Maceda. Al igual que Valentyna narra que durante los primeros meses en la provincia, «aunque quería entender y aprender estaba como en shock, el cerebro no me funcionaba», dice en un castellano que comenzó a conocer en las clases que impartieron en un aula del instituto de Maceda. Desde entonces el perfeccionamiento del idioma ha sido cosa del día a día y de mucho esfuerzo personal, acude cinco veces por semana a las clases de español para extranjeros, «me gusta mucho porque aprendo bien con las profesoras», dice.

De Ourense asegura que le «gusta todo», aunque a Maceda llegó por las fechas del Entroido, el 13 de marzo del 2022, y presenció «la Baixada da Marela, algo que fue impresionante, como dicen aquí se me pusieron los pelos de punta». «Impresionante» y «alucinante» son también los adjetivos que emplea para describir lo que le dijeron sus amigas de Maceda, las ucranianas Yana y Vicci, cuando les contó que había conseguido el trabajo en Ourense, indefinida y se iba a vivir sola a un piso: «se alegraron mucho por mi y pueden venir a visitarme, yo voy y ellas vienen», cuenta.

Comparte vivienda con un gato que conserva origen ucraniano, Marek, y su deseo es que pudiese venir a conocer su vida su hermano, él sigue siendo soldado en Ucrania. «Mi hermana y mi sobrina vinieron aquí el verano pasado aprovechando mis vacaciones, pero no se quieren venir por la familia, pero a mi hermano no lo he podido ver», lamenta sin quitar una mueca de sonrisa pese a todo porque «yo soy positiva, creo que hace falta serlo para estar bien, para tener energía ».

Kateryna salió de Irpin, una de las primeras ciudades que las fuerzas rusas rodearon para asediar Kiev, al igual que Bucha. Una situación en la que no quiere pararse a pensar, «si pienso en ello es solo para desear que se acabe de una vez, todo el tiempo es como que si, que ya llega el fin, pero sigue sin llegar y no puede seguir así», apremia desde Ourense, donde vio por primera vez «ballet ucraniano en el Auditorio» y de donde ya no se plantea regresar, «tal vez en algún momento, no lo sé, pero yo ya he empezado mi nueva vida aquí y la verdad es que estoy contenta, aunque me gustaría que los ucranianos también puedan estar contentos dentro de poco porque ya hemos sufrido mucho».