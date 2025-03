El IES Eduardo Blanco Amor lleva la innovación científica al siguiente nivel

Para conocer en profundidad el desarrollo del programa SteamBach, que proporciona un bachillerato de excelencia en ciencias, tecnología y también en humanidades, la directora xeral de Ordenación e Innovación educativa, Judith Fernández, se desplazó hasta el Instituto Blanco amor, donde conoció de primera mano algunos de los proyectos desarrollados en este marco.

«Estamos hoy aquí visitando el IES Blanco Amor, un centro educativo muy importante de esta ciudad», dijo Fernández para apuntar que «con motivo del desarrollo del programa SteamBach en este centro educativo se tienen desarrollado proyectos muy interesantes, que incluso en el curso anterior fueron objeto de reconocimiento», como el Premio Stephen Hawking de investigación, que otorga el IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, y que el año pasado cayó en los proyectos elaborados en este instituto.

Precisamente, la directora xeral y el delegado territorial, Manuel Pardo, conocieron de primera mano esos trabajos premiados, como «Tipos de redes neuronales: fundamentos teóricos y aplicaciones», que se centra en el uso de la inteligencia artificial en la resolución de problemas como, por ejemplo, la identificación de números manuscritos, o las predicciones de variación de valores en bolsa. También se interesaron por «Demostración y descubrimiento automático de teoremas geométricos mediante bases de Gröbner», un trabajo que emplea una variación algebraica y geométrica que puede usarse para estudiar el comportamiento de dinámica de sistemas, y que el Eduardo Blanco Amor ensayó con éxito para predecir variables de comportamiento de un sistema de regulación genético de bacterias.

Nuevas ideas este curso

Con los premios del año pasado bajo el brazo, este año los alumnos ya preparan nuevos proyectos que, ayer, adelantaron a los representantes de la Xunta.

El primero es «Detección de incendios forestales por medio de UAV y visión artificial: prueba de concepto basado en un dron», que tiene como objetivo diseñar un dron que pueda hacer el seguimiento de los bordes de un incendio para poder perimetrarlo con menor riesgo. El segundo es un control de orientación de paneles solares, consiste en el diseño de un sistema que permita la orientación de un satélite de forma que funcione como un girasol y capte la mayor cantidad de energía.

«She is a most charming young lady, indeed, adjetivos y lenguaje femenina/feminizada en Jane Austen y las hermanas Brontë» estudiará el corpus de referencia para ver el uso de diversas expresiones inglesas en dichas autoras. Por último, «Os Cuaternios» será un estudio de este tipo de números, dentro de los números reales, que tienen aplicaciones en el electromagnetismo y en la mecánica cuántica.