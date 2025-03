«Tras el covid, es como si me hubiesen borrado el cerebro, tuve que empezar a sumar con mi hijo»

«Soy una mujer de 44 años, pero vivo en un cuerpo de 80». Lorena González es ingeniera técnica mecánica con una larga trayectoria en el sector de la automoción. Hasta que se contagió de covid en enero de 2022. Cuando pasó la fase aguda de la enfermedad se incorporó a su puesto, pero pronto empezó a notar que algo no iba bien. Le costaba respirar, siempre estaba cansada y se le olvidaban las cosas. «Yo siempre hablaba con los clientes en inglés y respondía correos en francés y alemán, hasta que empecé a notar que no era capaz de expresarme en esos idiomas con soltura, no podía construir frases», relata.

El covid persistente empezó a manifestarse así y fue algo progresivo. Quería decir algo pero no le salían las palabras o se quedaba sin voz, organizaba reuniones y no lo recordaba, olvidaba conversaciones, no sabía por qué estaba en una sala con más gente. En casa, lo mismo. No era capaz de hacer un cálculo mental, quería escribir algo y no podía o le salían las letras del revés. «Es como si me hubiesen borrado el cerebro, tuve que empezar a sumar con mi hijo», relata.

La alteración cognitiva se juntó con la secuelas físicas. Dolores, fatiga, dificultad para respirar. «Pensaba que me estaba volviendo loca», recuerda. Negando toda realidad solicitó el alta voluntaria y volvió al trabajo. Pero no entendía nada. «Yo era calculista y ahora estoy con la tabla del 8. Mi hijo está en 4º de Primaria y no le puedo ayudar con los deberes. Para sumar tengo que escribirlo y con las multiplicaciones tengo que pensar mucho. He tenido que estudiarlo todo otra vez y me cuesta. No puedo leer y tengo dificultad para hacer cualquier trámite», lamenta.

Su vida se convirtió en una pesadilla. «Te das cuenta de que algo falla, pero piensas que es algo pasajero, efectos secundarios de una medicación. Además tu médico te dice «ya pasará, no te preocupes», y luchas contra ti misma hasta que te das cuenta de que no puedes hacerlo».

La cuesta abajo empezó a los dos meses de la fase aguda del covid-19 y fue degenerando en los seis meses siguientes. Empezó a pulular por consultas médicas que abordaban los síntomas por separado y que no llegaban a una solución. «Me decían que era el estrés por el tipo de trabajo que tenía, cuando llevaba 20 años en el mismo sector».

Hasta que un día se desmayó. Fue su «suerte», porque la médica que la atendió en Urgencias del CHUO encajó las piezas. «Escribió en el informe que todo lo que estaba pasando era a raíz del virus y me derivaron a la unidad poscovid», relata. Al fin vio algo de luz porque supo que aquello que le pasaba era una secuela y que había otras personas como ella que, además, la entendían. «Esta unidad es muy necesaria», defiende.

A nivel laboral, Lorena no ha vuelto a trabajar. Del empleo que tenía cuando su vida dio este vuelco la despidieron, aunque un juez lo declaró improcedente. Tuvo que tramitar el reconocimiento de discapacidad y lucha cada día contra una larga lista de síntomas. «No los cuento porque entro en depresión: problemas pulmonares, cardiológicos, de orientación, tengo que tener cuidado cuando salgo porque de repente no sé dónde estoy ni a dónde voy». Su empeño es hacer «vida normal», sobre todo con sus hijos. «No quieres que te vean como una madre enferma y sacas fuerzas de donde no las tienes, aunque eso después trae consecuencias», lamenta.

«Vivimos un duelo porque hemos dejado el yo que éramos y nos enfrentamos a uno nuevo, y es muy duro porque no lo has elegido tú. Yo no quería dejar mi trabajo, pero mis circunstancias no me dejan; disfrutaba de una comida familiar pero ahora me agobia, echo de menos salir a pasear, pero mi corazón no lo resiste», concluye.

