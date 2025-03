A Veiga despide su Entroido con máscaras y fulións

A Veiga celebró ayer un evento muy especial que pone broche final al Entroido, la Xuntanza de Fulions, donde se pueden apreciar los diversos personajes tradicionales de los entroidos de la provincia. Más de mil personas participaron en este desfile que llega a su VII edición. Como novedad hubo máscaras de grupos nuevos, por primera vez uno de fuera de la provincia, de Lugo, y se celebró «A Morte» del Entroido con la figura típica de Valdín.

Este año se apuntaron 850 personas al desfile a las que se sumaron más que llegaron a mayores. A pesar de la lluvia, vecinos y visitantes disfrutaron de una tarde de mucho colorido y música : «llovió.... y bien... pero aquí somos de otra pasta, no tenemos miedo a la lluvia, no hay quien nos pare», apunta una participante.

Estuvieron 17 fulións: Cabo da Vila, Piñeiro, Petín, Fradelo, Buxán, Vilariño de Conso, Mormentelos, As Maceiras, Bembibre, Carracedo da Serra, Tameirón, Penouta, Os Labregos, Chandrexa de Queixa, Petín Os Arrieiros. As Tablillas Valdín- Porto y el Fulión da Veiga, así como 10 grupos de máscaras tradicionales destacando los Danzantes e vellos de Vilarmeao, Follateiros de Lobios, Cabreiros de Muíños, Oso de Salcedo (Lugo), Vellarróns de Riós, Os Peteirans de Castrelo, Chocalleiro Vilardevós, además de los Charrelos y O Boi, figuras típicas del entroido de A Veiga. Y no faltó «a Morte», figura típica del pueblo de Valdín que simboliza el fin del Entroido y que la Asociación O Son de Trevinca quiso recuperar para este sábado ya que antes salía el martes. La fiesta concluyó en el pabellón de deportes con pinchos y charanga. El Martes de Entroido en A Veiga «es casi habitual que llueva o nieve, y este año fue el primero con buen tiempo», pero en cambio ayer no hubo tregua.

