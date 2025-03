La alumna brillante que rompió el techo de cristal en Informática

Cristina Outeiriño (Ourense, 2001) se autodefine como «perfeccionista» y por eso eligió estudiar Ingeniería Informática: «Es un mundo en el que cada detalle importa. Un solo carácter mal colocado puede hacer que nada funcione, pero cuando todo encaja a la perfección, es como una sinfonía bien compuesta: precisa, armónica, casi mágica. Esa delicada fragilidad, ese equilibrio exacto, es lo que me fascinó», afirma.

Accedió a la carrera en el campus de Ourense sin ninguna dificultad porque su expediente en el colegio Carmelitas está plagado de dieces y matrículas de honor. Un 13,299 en la Abau le abría las puertas a cualquier titulación, pero se decantó por el grado en Ingeniería Informática, donde podía aplicar otra de sus pasiones, las matemáticas. Lo hizo sin dudar y obviando que la presencia de mujeres en esta carrera es escasa: solo el 15% del alumnado es femenino. «Nadie cuestionó mi decisión, siempre me alentaron a seguir mis intereses y desarrollar mis habilidades. Lo importante era elegir una carrera que me apasionara y en la que pudiera crecer, nunca sentí que mi género fuera un obstáculo para ello».

"Quiero animar a todas aquellas chicas interesadas en carreras STEM a seguir su vocación sin miedo"

Durante estos años en la ESEI, añade, «he sido testigo de la escasez de mujeres en las carreras tecnológicas, una realidad que podría reflejar barreras culturales y estereotipos arraigados. A veces, se asocia la ingeniería con un ámbito difícil y predominantemente masculino, lo que genera dudas en muchas jóvenes a la hora de elegir su futuro académico. Sin embargo, la realidad es que la capacidad y el talento no tienen género. Desde mi experiencia, quiero animar a todas aquellas chicas interesadas en carreras STEM a seguir su vocación sin miedo. No voy a decir que sea fácil, porque no lo es, pero con esfuerzo, dedicación y pasión, cualquiera puede alcanzar sus metas».

Esta joven ha cosechado todos los premios académicos durante la carrera. / FdV

Cristina entró con la nota más alta de la lista de admitidos y se graduó manteniendo esa posición. Su trayectoria es brillante: 27 matrículas de honor incluyendo el Trabajo Fin de Grado, todos los premios que la Xunta de Galicia otorga al estudiante con mejor expediente en cada curso, el Premio Fin de Carrera y el Premio Extraordinario de Grado que concede la Universidad de Vigo a los mejores de cada titulación.

Cristina, con el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, tras recibir el Premio Fin de Carreira. / FdV

Una trayectoria impecable que deja huella al convertirse, además, en la primera mujer en 30 años de historia del grado en Ingeniería Informática de la UVigo que alcanza la nota más alta de su promoción.

Pero su relación con la ESEI no acaba ahí. Tras graduarse, Cristina Outeiriño cursó el máster en Inteligencia Artificial, un posgrado de nueva implantación en el Sistema Universitario de Galicia que se imparte en inglés y que comparten las tres universidades gallegas. En el campus de Ourense lo completaron siete alumnos y ella, que acaba de presentar el Trabajo Fin de Máster, es la única mujer.

Con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. / FdV

Actualmente es investigadora en el grupo COmputational LEarning (COLE), especializado en aprendizaje automático y su aplicación al procesamiento del lenguaje natural y cuyos miembros, destaca, «han sido hasta prácticamente ayer mis profesores». Además, con apenas 23 años, ha tenido la oportunidad de impartir docencia tanto en el grado de Ingeniería Informática como en el de Inteligencia Artificial.

En este último, apunta, «se percibe un ligero pero significativo aumento en el número de alumnas matriculadas. Quizá los tiempos están cambiando y, con los años, podamos ver la tan ansiada equidad en estas disciplinas». Confía en que su experiencia «sirva para demostrar que no hay límites más allá de los que nos imponemos. La ciencia y la tecnología necesitan vocaciones y talento, sin importar su género».